En attendant de connaître la suite de son programme de février 2026, le Xbox Game Pass a déjà délivré plusieurs gros titres pour garnir son catalogue, notamment du côté des RPG, avec du joli monde comme Final Fantasy 2 ou encore Like A Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Il y a peu, le service complétait son offre de deux nouveaux jeux, dont encore un excellent RPG en son temps, mais aussi la suite d'un FPS qui avait fait des émules sur le service d'abonnement de Microsoft.

Une haute délivrance de gros jeux sur le Xbox Game Pass

Tandis que le Xbox Game Pass doit encore accueillir demain deux nouveaux titres en la personne d'Avatar Frontiers of Pandora et Avowed en attendant de découvrir ce qui constituera la seconde vague d'ajouts à son catalogue, le service accueillait donc ce 13 février deux nouveaux titres qui sortaient d'ailleurs le jour-même sur d'autres plateformes. D'un côté, nous avons d'ailleurs le second épisode d'un titre qui avait connu un énorme carton à sa sortie sur le service en 2022.

Il est en l'occurrence question d'High on Life 2, qui sortait justement le 13 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et donc le Xbox Game Pass, à condition toutefois de passer par le palier Ultimate et son prix récemment réhaussé. Le nouveau jeu de Squanch Games reprend quoi qu'il en soit la formule du premier : un FPS SF avec une ambiance très typée Rick & Morty, des flingues qui parlent, des combats frénétiques et une ambiance bien barrée, mais le tout de manière plus ambitieuse encore.

Le second ajout récent du Xbox Game Pass n'était nul autre que l'excellent Kingdom Come Deliverance premier du nom de Warhorse Studios, sorti également le 13 février 2018. Il était cependant question en cet an de grâce 2026 d'une mise à niveau dernière génération pour le RPG/simulation de vie médiévale qui a fait la renommée du studio tchèque aux commandes du jeune Henry. Vous pouvez ainsi (re)découvrir le grand-frère de l'encore meilleur Kingdom Come Deliverance 2 remis au goût du jour pour une meilleure fluidité jusqu'en 4K et avec des textures HD exploitant la puissance des consoles PS5 et Xbox Series pour s'afficher dans sa meilleure version console, cette fois en passant par les paliers Ultimate et Premium du service.

Source : Xbox Game Pass