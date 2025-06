Dans la jungle des services de jeux à la demande, l’offre est vaste : entre PS Plus, Prime Gaming et bien d’autres, les joueurs ont l’embarras du choix. Mais s’il y en a un qui a clairement changé la donne ces dernières années, c’est bien le Xbox Game Pass.

De très bons jeux gratuits à découvrir sur le Xbox Game Pass

Toujours en quête de nouveauté, le service de Microsoft Xbox Game Pass ajoute cette semaine trois nouveaux titres à son catalogue. Et comme toujours, ils sont accessibles sans frais supplémentaires pour les abonnés. Une belle occasion de découvrir des expériences variées, dès aujourd’hui. Entre science-fiction routière, combats de cartes givrés et affrontements rétro-futuristes, il y en a pour tous les goûts. On fait le point.

On retrouve Star Trucker, une simulation de transport spatial originale disponible sur Xbox Series X/S ; Wildfrost, un roguelike tactique mêlant cartes et stratégie, désormais jouable sur console et Rematch, un jeu de combat dynamique au style rétro-futuriste, accessible dès le 19 juin sur le cloud, le PC et la Xbox Series X|S, exclusivement pour les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass.

Star Trucker rejoint le catalogue

Imaginez un Euro Truck Simulator… dans l’espace. C’est un peu l’idée derrière Star Trucker, un jeu original qui mêle gestion, simulation et ambiance SF rétro. Ici, vous incarnez un routier stellaire, aux commandes d’un immense camion spatial. Le but ? Transporter votre cargaison à travers la galaxie, tout en gérant vos communications, votre carburant, et vos itinéraires. Bref, une bonne pioche sur le Xbox Game Pass qui est déjà disponible.

Le jeu se distingue par son style visuel très vintage, façon années 80, et par sa direction sonore immersive, parfaite pour les sessions chill. Si vous aimez les jeux de gestion avec un petit twist futuriste, Star Trucker pourrait vous surprendre.

Wildfrost est aussi disponible

Sorti l’an dernier sur PC, Wildfrost arrive enfin sur console via le Xbox Game Pass. Ce roguelike tactique mélange deckbuilding et stratégie dans un monde envahi par un hiver éternel. Chaque partie vous pousse à construire un deck solide pour affronter des vagues d’ennemis redoutables. Le tout avec un style graphique mignon et coloré, mais qui cache une vraie difficulté.

Chaque défaite vous fait recommencer avec un nouveau chef et de nouvelles cartes, rendant l’expérience hautement rejouable. Si vous aimez Slay the Spire ou Monster Train, vous devriez y jeter un œil. Le tout est disponible dès maintenant.

Rematch, le nouveau jeu de foot sur le Xbox Game Pass

Disponible dès le 19 juin pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass, Rematch propose une expérience totalement différente. Ce jeu de combat multijoueur mêle action nerveuse et style rétro-futuriste, avec des affrontements rapides et techniques.

Accessible via le cloud, le PC et la Xbox Series X|S, Rematch mise sur sa prise en main immédiate, mais aussi sur une courbe de progression exigeante. Parfait pour les amateurs de versus compétitifs à la recherche d’un nouveau terrain de jeu.

Source : Microsoft