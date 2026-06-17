Alors que les révélations choc quant aux plans de Microsoft ont secoué tout le monde, la firme de Redmond a annoncé les ultimes nouveautés du Xbox Game Pass en juin 2026.

Microsoft est en pleine crise. En interne, Xbox se préparerait à d’importants changements structurels afin d’enclencher le « reset » de la marque évoqué récemment par Asha Sharma, nouvelle dirigeante de la division jeu vidéo. Et selon plusieurs sources sérieuses, il faudrait s’attendre à une hécatombe qui irait au-delà d’une énième vague de licenciements importante. Trois studios seraient ainsi menacés de fermeture : Compulsion Games, créateur de South of Midnight, Double Fine, connu pour Psychonauts, et Ninja Theory qui vient pourtant d’annoncer la suite d’Hellblade. Chacun tenterait actuellement de sauver son studio en négociant son indépendance afin d’échapper à cette restructuration qui s’annonce des plus brutales. Pendant ce temps, la communication officielle suit son cours l’air de rien. Microsoft a annoncé les derniers jeux du Xbox Game Pass de juin 2026.

Les derniers jeux Xbox Game Pass de juin 2026

Cinq nouveaux jeux viendront ainsi conclure le mois de juin. Parmi eux, on retrouvera deux licences majeures qui se vendent toujours par palettes. Après avoir été offert au PS Plus, EA FC 26 entrera également sur le terrain du Xbox Game Pass dans quelques jours, pile à temps pour la Coupe du Monde 2026 qui bat actuellement son plein. Les amateurs de FPS pourront quant à eux retrouver Call of Duty Vanguard, épisode particulièrement décrié. Pour le reste ? Voici la liste des derniers jeux du Xbox Game Pass de juin 2026 :

Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - disponible (Game Pass Ultimate, PC)

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - disponible (Game Pass Ultimate, PC) Call of Duty: Vanguard (Cloud, console et PC) – 17 juin

(Cloud, console et PC) – 17 juin EA Sports FC 26 (Cloud, console et PC) – 18 juin (Ultimate, PC)

(Cloud, console et PC) – 18 juin (Ultimate, PC) Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 25 juin

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 25 juin RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 30 juin

Les premiers jeux Xbox Game Pass de juillet 2026

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, console et PC) – 2 juillet (Xbox Game Pass Premium)

(Cloud, console et PC) – 2 juillet (Xbox Game Pass Premium) Winds of Arcana: Ruination (Cloud, console, appareils portables et PC) – 6 juillet

Aperçu des dernières nouveautés du XGP en juin 2026

Les ultimes sorties du catalogue en juin

Comme toujours, ces nouvelles arrivées s’accompagneront de départs. Au total, 8 jeux quitteront le service dès le 30 juin 2026, dont deux des derniers épisodes de la saga Tomb Raider ainsi que deux excellents jeux indépendants, Slay the Spire et Unpacking. Rappelons que l’ensemble des membres du Xbox Game Pass peuvent profiter d’une réduction grimpant jusqu’à -20% sur l’achat des jeux de la liste ci-dessous :

Mecha Break (Cloud, Console et PC)

Payday 2 (Console)

Rise of Tomb Raider (Cloud, Console et PC)

Tomb Raider (Cloud, Console et PC)

Slay the Spire (Cloud, Console et PC)

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Console et PC)

Volcano Princess (Cloud, Console et PC)

Unpacking (Cloud, Console et PC)

Source : Xbox Wire