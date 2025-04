Après Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages ou The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, les abonnés peuvent se préparer à l'arrivée de l'un des cartons du moment juste avant la période estivale.

Les abonnés Xbox Game Pass ne savent plus où donner de la tête. En quarante huit heures, ils ont dû choisir entre Clair Obscur Expedition 33 et The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Deux jeux légèrement chronophages et qu'il est bien difficile de lâcher. Évidemment, il y a déjà eu de grosses sorties et l'année est encore loin d'être terminée. Pour cet été, Microsoft a une autre surprise pour les abonnés à son service. Ce gros jeu du moment qui a créé la surprise en faisant un carton sera offert en juin 2025.

Le Xbox Game Pass de juin 2025 s'offre un jeu au succès prometteur

La liste des jeux Xbox Game Pass de 2025 est déjà longue. Mais les abonnés sont encore loin d'avoir tout vu ! En mai, l'abonnement fera de la place à Call of Duty Modern Warfare II, Anno 1800 ou encore au très attendu Doom the Dark Ages. Autant dire que les serveurs du service vont être mis à l'épreuve dans les prochaines semaines. À partir de juin 2025, celle et ceux qui ont souscrit au XGP Ultimate et/ou PC Games pourront fouler la pelouse de Rematch. Le jeu de foot inattendu de Sloclap (SIFU, Absolver). Un soft qui semble parti pour être l'un des futurs phénomènes des jeux multi.

« Rematch sera disponible sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès sa sortie, le 19 juin 2025 » annonce l'équipe de développement. Si le titre est prévu sur PS5 également, vous n'aurez donc pas à débourser un centime pour l'essayer si vous êtes abonnés au XGP Ultimate ou PC Game Pass.

Avant même sa sortie et donc sa disponibilité dans le Xbox Game Pass console et PC, Rematch est en train de se tailler une solide réputation. Durant la bêta, un pic à 133 838 joueuses et joueurs a été relevé. À titre de comparaison, c'est au-dessus d'EA Sports FC 25 qui n'a pas dépassé les 110 026 utilisateurs. C'est déjà un carton qui devrait se poursuivre au lancement et lors de son arrivée dans le Xbox Game Pass. À noter que Rematch sera aussi disponible à l'achat au prix de 24,99€ le 19 juin 2025.

