Xbox est en pleine restructuration. Microsoft a supprimé 1600 postes au sein de la branche jeu vidéo du groupe et s’est séparé de pas moins de quatre studios. The Elder Scrolls et Doom sont autant de licences ayant perdu des figures historiques ayant façonné les franchises et contribué à donner leurs lettres de noblesse. Malgré ce coup de tonnerre et une incertitude qui règne en interne, Microsoft poursuit sa communication à la lettre concernant le Xbox Game Pass. La seconde salve de jeux de juillet 2026 et les premiers titres confirmés pour août 2026 ont ainsi été dévoilés.

Les dernières nouveautés du Xbox Game Pass de juillet 2026

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 devait grinder jusqu’au service aujourd’hui, il n’en sera finalement rien après les annonces récentes de Xbox. Les abonnés auront malgré tout pu découvrir de belles productions récentes tout au long du mois, à l’instar de Denshattack! croisement improbable entre THPS et Jet Set Radio, où l’on enchaîne les figures avec un train défiant toutes les lois de la gravité. Un titre décalé que l’on ne peut que vous recommander. La première vague d’ajouts du Xbox Game Pass de juillet 2026 se conclut donc avec le très bon The Planet Crafter, jeu de survie et de construction de base en monde ouvert, jouable en solo ou jusqu’à 10 joueurs. Il ne restait plus qu’à découvrir quelles seraient les nouveautés qui viendraient ponctuer la fin du mois, c’est désormais chose faite. Voici les prochains jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass :

Les nouveaux jeux de juillet 2026

Shift At Midnight (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 22 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 22 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Hell is Us (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 23 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 23 juillet Halo: Campaign Evolved (Cloud, console, appareils portables et PC) – 28 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, console, appareils portables et PC) – 28 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Mistfall Hunter (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 30 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 30 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Corsair Cove (PC) – 31 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Les premiers jeux Xbox Game Pass d'août 2026

Heretic + Hexen (Cloud, console, appareils portables et PC) – 4 août

(Cloud, console, appareils portables et PC) – 4 août Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 4 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Les ultimes sorties du catalogue de juillet 2026

C’est systématique, ces nouveautés sont contrebalancées par une nouvelle vague de départs. Au total, huit titres supplémentaires quitteront le Xbox Game Pass à compter du 31 juillet 2026. On retrouve parmi eux de belles pépites en leur genre, comme Celeste, incontournable de la scène indépendante, ou encore Crusader Kings 3, qui reste six ans plus tard une référence en son genre. Rappelons que l’ensemble des membres du Xbox Game Pass peuvent profiter d’une réduction grimpant jusqu’à -20% sur l’achat des jeux de la liste ci-dessous :

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2 Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World :

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

Source : Xbox Wire