Les abonnés au Xbox Game Pass vont devoir faire une croix sur un titre qui devait pourtant rejoindre le catalogue de jeux à la demande ce mois-ci alors qu'il s'agit d'une licence culte.

Microsoft surprend tous les abonnés au Xbox Game Pass en ce mois de juillet 2026. Pour la première fois, il annule purement et simplement l'entrée d'un jeu au catalogue. Ce jeu, ce n'est autre que Tony Hawk's Pro Sakter 1+2, un titre issu du portfolio d'Activision... donc de Microsoft. Très attendu compte tenu de l'aura de la licence, c'est forcément une déception pour beaucoup.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 annule sa venue dans le service de Microsoft

C'est la mauvaise surprise de ce mois de juillet pour les abonnés au Xbox Game Pass. Microsoft a mis à jour son article du Xbox Wire dédié aux nouveautés du mois dans le service de jeux à la demande. Ainsi, nous avons appris cette semaine que Tony Hawk's Pro Skater 1+2 n'intégrerait finalement pas le catalogue.

Capture d'écran du 16 juillet 2026. © Gameblog.

Cette nouvelle, partagée discrètement via un billet de blog, n'a pas échappé aux internautes. Les spéculations sont donc allées bon train sur les raisons de cette annulation. Nos confrères de Windows Central ont mené leur enquête. En s'entretenant avec un porte-parole de Microsoft, ils ont pu établir que Tony Hawk's Pro Skater 1+2 n'intégrerait pas le Xbox Game Pass maintenant en raison de problèmes de droit.

En fait, même si Microsoft a racheté Activision, il lui faut encore obtenir certaines autorisations auprès de plusieurs détenteurs des droits de la licence pour permettre au jeu de s'épanouir dans le catalogue. Ce ne serait donc pas une annulation ad vitam eternam, mais plutôt un report de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dans le Xbox Game Pass.

© Microsoft.

Les 12 jeux toujours prévus dans le Xbox Game Pass en juillet 2026

Malgré ce retournement de situation imprévu, les abonnés du Xbox Game Pass peuvent profiter d'une douzaine de nouveaux jeux dans le service à la demande en juillet 2026. Voici la liste de tous ceux déjà sortis et à venir ce mois-ci :

Winds of Arcana: Ruination , le 6 juillet 2026

, le 6 juillet 2026 Gears of War: Reloaded , le 9 juillet 2026

, le 9 juillet 2026 Tamashika , le 9 juillet 2026

, le 9 juillet 2026 Palworld 1.0 , le 10 juillet 2026

, le 10 juillet 2026 Ascend to ZERO , le 13 juillet 2026

, le 13 juillet 2026 PBA Pro Bowling 2026 , le 14 juillet 2026

, le 14 juillet 2026 Quarantine Zone: The Last Check , le 15 juillet 2026

, le 15 juillet 2026 Denshattack , le 15 juillet 2026

, le 15 juillet 2026 Mavrix by Matt Jones , le 16 juillet 2026

, le 16 juillet 2026 Fix Force , le 17 juillet 2026

, le 17 juillet 2026 Fogpiercer , le 17 juillet 2026

, le 17 juillet 2026 The Planet Crafter, le 21 juillet 2026