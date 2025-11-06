Le Xbox Game Pass permet de récupérer pas moins de quatre jeux aujourd’hui. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les publics. C’est le moment de foncer !

Microsoft continue d’étoffer le catalogue du Xbox Game Pass avec une nouvelle vague de titres disponibles cette semaine. Entre action, tension et expériences plus originales, les abonnés vont pouvoir découvrir quatre jeux très différents, et cela dès maintenant !

Dead Static Drive sur le Xbox Game Pass

Premier à débarquer sur le Xbox Game Pass, Dead Static Drive est un road trip horrifique à mi-chemin entre GTA et Lovecraft. Vous incarnez un voyageur solitaire qui traverse les États-Unis dans un monde au bord de l’effondrement. Au volant de votre voiture, il faut gérer l’essence, les ressources, les rencontres… et surtout, survivre aux créatures surnaturelles qui rôdent la nuit.

Le jeu mise sur une ambiance forte, un style visuel rétro et une narration ouverte qui change selon vos choix. Disponible dès le 5 novembre sur Cloud, Console et PC, Dead Static Drive est accessible aux abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass.

Sniper Elite: Resistance, l’art du tir parfait

Le même jour sur le Xbox Game Pass, les amateurs d’infiltration et de tir de précision retrouveront Sniper Elite: Resistance. Ce nouvel épisode de la série de Rebellion plonge les joueurs dans une Europe en guerre, où chaque balle compte. Entre missions ouvertes, gadgets de reconnaissance et la fameuse caméra à rayon X, le jeu promet des affrontements stratégiques et spectaculaires. Il sera disponible sur Cloud, Console et PC, mais réservé aux abonnés du XGP Premium.

Egging On, la comédie coopérative

Sur le Xbox Game Pass, place à un tout autre registre avec Egging On, un jeu coopératif complètement décalé. Ici, pas de guerre ni de monstres, vous incarnez… des œufs ! À travers des niveaux colorés et absurdes, les joueurs doivent coopérer pour accomplir des défis loufoques et éviter de finir en omelette. Un concept simple, mais efficace, parfait pour jouer entre amis ou en famille. Egging On est disponible sur Cloud, PC et XGP X/S pour les abonnés XGP Ultimate et PC Game Pass.

Whiskerwood, une aventure sur le Xbox Game Pas

Enfin, les joueurs PC pourront découvrir Whiskerwood sur le Xbox Game Pass, un jeu d’aventure paisible centré sur la nature, la détente et… les chats. Dans ce monde féerique, on explore, on récolte des ressources, on fabrique des objets et on interagit avec une communauté d’animaux anthropomorphes. Avec son esthétique douce et sa musique apaisante, Whiskerwood promet une expérience relaxante, à mi-chemin entre Stardew Valley et Animal Crossing. Disponible le 6 novembre sur PC, pour les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass.

Source : Xbox Wire