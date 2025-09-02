Microsoft et Xbox viennent de lever le voile sur la liste des jeux de la première vague d’ajouts du Xbox Game Pass en septembre 2025, dont l'un des jeux que tout le monde réclame depuis des années.

Comme tous les mois, une poignée de nouveaux jeux rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass. Les abonnés aux formules Ultimate et PC ont généralement un petit avant-goût de ce qui les attend grâce aux sorties day one, qui leur sont désormais exclusives. Le mois s'annonçait d'abord assez calme pour eux, jusqu'à ce qu'un des jeux les plus attendus de ces dernières années ne soit annoncé pour ce mois-ci. Il ne restait plus qu’à connaître le nom des tous nouveaux jeux du Xbox Game Pass de septembre 2025, et c’est désormais chose faite.

Les premières nouveautés Xbox Game Pass de septembre 2025

Il ne reste plus que deux petits jours avant de pouvoir y goûter. Après des années d'attente, Hollow Knight Silksong débarquera enfin le 4 septembre 2025 sur toutes les plateformes. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et PC pourront même découvrir le Metroidvania le plus attendu de la décennie dès son lancement, prévu à 16 h en France. Nous savons que vous allez vous ruer dessus, mais ce ne sera pas le seul jeu à rejoindre le catalogue. Microsoft a ainsi dévoilé la liste des premières nouveautés du Xbox Game Pass de septembre 2025 :

I Am Your Beast – disponible (Cloud, PC, & Xbox Series X|S)

Nine Sols (Xbox Series X|S) – 3 septembre

Hollow Knight: Silksong (Cloud, Console, & PC) – 4 septembre (Xbox Game Pass Ultimate & PC uniquement)

Cataclismo (PC) – 4 septembre (Ultimate & PC uniquement)

PAW Patrol World (Cloud, Console, & PC) – 10 septembre

RoadCraft (Cloud & Xbox Series X|S) – 16 septembre

Les nouveautés du Xbox Game Pass de septembre 2025

Les sorties du catalogue de septembre 2025

Vous connaissez la chanson par cœur depuis le temps. Toutes ces nouveautés seront systématiquement accompagnées d’une première vague de départs. Dès le 15 septembre, ce sont donc trois nouveaux jeux qui quitteront le catalogue du Xbox Game Pass. Si vous aimez les excentricités, on vous recommande chaudement We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, un titre vraiment sympathique et bien noté.

Wargroove 2 (Cloud, Console, & PC)

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Console, & PC)

All You Need Is Help (Cloud, Console, & PC)

Source : XboxWire