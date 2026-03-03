L'annonce de la première vague des jeux de mars 2026 à rejoindre le Xbox Game Pass se laissait attendre, et la voilà avec des licences légendaires au programme.

Alors que le Xbox Game Pass complétait son calendrier de février 2026 avec notamment The Witcher 3, TCG Card Shop Simulator, Dice A Million et Towerborne, on savait déjà que mars 2026 allait également marquer sur le service d'abonnement de Microsoft l'arrivée d'un plutôt joli monde. On en a désormais la confirmation officielle, avec un listing complet et effectivement bien chargé. Voyons tout cela de plus près.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de mars 2026 officiellement annoncés

Le mois de mars 2026 commencera donc sur le signe de RPG cultes, avec comme on le savait déjà dès ce 3 mars d'une pierre deux coups avec Final Fantasy 3 et Kingdom Come Deliverance 2. Le 4 mars, on passe à une vitesse différente avec notamment EA Sports F1 25 ainsi que To a T, pour redescendre en douceur le 5 mars avec l'enchanteur Planet of Lana 2. Comme les leaks le suggéraient, c'est surtout le 10 mars 2026 qu'il faudra marquer d'une croix numérique avec l'arrivée de Cyberpunk 2077 sur le Xbox Game Pass, mais aussi le 12 mars avec l'excellent Hollow Knight Silksong. Voici les nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass en février 2026 :

03/03 Final Fantasy 3 (PC, Consoles et Cloud - Ultimate, Premium et PC) Kingdom Come Deliverance 2 (PC, Consoles et Cloud - Ultimate, Premium et PC)

04/03 EA Sports F1 25 (PC, Consoles, Cloud - Ultimate et PC) To a T (PC, Consoles, Cloud - Ultimate et PC)

05/03 Planet of Lana 2: Children of the Leaf (PC, Consoles, Portable, Cloud - Ultimate et PC)

10/03 Construction Simulator (PC, Cloud, Consoles - Ultimate, Premium et PC) Cyberpunk 2077 (Consoles et Cloud - Ultimate et Premium)

12/03 Hollow Knight Silksong (PC, Consoles, Portable, Cloud - Ultimate, Premium et PC)

17/03 DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party (PC, Consoles, Cloud - Ultimate, Premium et PC)



© Xbox

Les jeux qui vont quitter le catalogue prochainement

Comme toujours, ces nouveautés s’accompagnent malheureusement de départs. On rappelle à toute fin utile que les abonnés peuvent profiter d’une réduction pour tous les titres sortants afin de les conserver. Voici les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 15 mars 2026 :

Bratz Rhythm & Style (Cloud, Console, and PC)

Enter the Gungeon (Cloud, Console, and PC)

F1 23 (Cloud, Console, and PC)

He is Coming (PC)

Lightyear Frontier (Cloud, Console, and PC)

Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console, and PC)

Source : Xbox Wire