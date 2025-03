Microsoft et Xbox viennent de dévoiler la liste des premiers ajouts au catalogue du Xbox Game Pass en mars 2025 et on est au regret de vous dire qu'il n'y a pas de surprise.

Les semaines passent et ne se ressemblent pas pour les membres du Xbox Game Pass. Chaque mois, Microsoft fait deux vagues d’annonces pour présenter les titres qui viendront gonfler un catalogue déjà bien généreux dans les prochains jours. On connaît généralement quelques noms en avance, qui correspondent aux sorties day one, désormais réservées aux membres du PC et XGP Ultimate. Le mois sera donc ponctué par 33 Immortals, le rogue-like multijoueur ou encore Atomfall, un Fallout-like plutôt prometteur, mais pas que. La firme de Redmond vient de dévoiler les premiers jeux du Xbox Game Pass de mars 2025.

Les jeux Xbox Game Pass de mars 2025

On connaît la routine sur le bout des doigts depuis le temps. Chaque mois, le Xbox Game Pass accueille un premier lot de nouveautés, allant de titres disponibles dès leur sortie, à des titres plus anciens, le tout parfois ponctué de surprises. En parlant de surprise, on en attendait une pour le programme de mars 2025. Il se murmure depuis quelques semaines maintenant qu’un certain Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 aurait le droit à un shadow drop lors de l’annonce des jeux du mois.

Alors non, la seconde compilation remasterisée de la licence cultissime n'a pas encore été annoncée, mais un leak suggère qu'elle sera prévue pour le 11 juillet 2025 avec une dispo day one sur le Xbox Game Pass. D'ici là, Microsoft a prévu une poignée de jeux pour vous occuper tout au long de ce mois de mars, déjà généreux en sorties. Voici le programme pour les prochaines semaines.

Galacticare (Xbox Series X|S) – 5 mars

(Xbox Series X|S) – 5 mars One Lonely Outpost ( Cloud, Console, & PC) – 6 mars (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

Cloud, Console, & PC) – 6 mars (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) Enter the Gungeon (Cloud, Console, & PC) – 11 mars

(Cloud, Console, & PC) – 11 mars Mullet Madjack (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 13 mars (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 13 mars (Ultimate et PC uniquement) 33 Immortals (Early Access (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 18 mars (Ultimate et PC uniquement)

Les jeux qui quittent le catalogue

Comme toujours, ces nouvelles entrées s’accompagnent également de sorties. Pas de grande surprise de ce côté-là, puisque la liste est généralement disponible un peu en avance pour donner le temps aux abonnés de boucler ou essayer ceux qui les intéressent avant leur départ. On rappelle que les membres du Xbox Game Pass peuvent profiter d’une remise de 20% sur les malheureux sortants s’ils souhaitent les conserver. Voici les jeux qui quitteront le service dès le 15 mars 2025 :

Bob l'Éponge Bataille pour Bikini Bottom — Réhydraté

Evil West

Lies of P

MLB The Show 24

No More Heroes 3

Solar Ash

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6 The Song of Life

