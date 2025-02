Mars 2025 approche, et on a déjà une idée assez claire des jeux à venir ce mois-ci sur le Xbox Game Pass. Voici donc une première liste des titres confirmés.

Que ce soit au travers de leaks ou d'annonces officielles, nous avons pour l'instant 4 jeux confirmés comme arrivant sur le Xbox Game Pass en mars 2025. Le dernier connu en date du ID@Xbox Showcase s'étant tenu ce mardi et qui faisait la part belle aux titres indépendants soutenus par la branche gaming de Microsoft. Et il s'agit indubitablement d'une belle pépite qui arrive bientôt pour les abonnés au service.

Un joli mois de mars 2025 en perspective pour le Xbox Game Pass ?

Le mois de février se clôture plutôt en beauté sur le Xbox Game Pass, avec notamment l'arrivée hier du déjà culte Balatro. Mais le service d'abonnement phare de Microsoft continue naturellement de garnir son catalogue tous les mois, et on connaît déjà quatre des titres qui arriveront le mois prochain. En même temps que l'annonce de l'arrivée de Balatro hier, le ID@Xbox Showcase nous annonçait d'ailleurs un autre titre indépendant particulièrement prometteur à venir dans les prochaines semaines.

Il s'agit en l'occurrence de 33 Immortals, développé par Thunder Lotus Game. Présenté durant le Xbox Games Showcase 2023, il s'agit d'un jeu d'action roguelite coopératif. Comme son nom l'indique, il peut rassembler jusqu'à 33 joueurs pour affronter des hordes d'ennemis et d'énormes boss, dans une ambiance de raids très MMOesque, mais plus accessible, avec une direction artistique à la fois sombre et cartoonesque, ainsi qu'un gameplay bien nerveux comme il le faut. Le titre sortira le 18 mars prochain sur PC (via l'Epic Games Store), Xbox Series, et donc le Xbox Game Pass.

Autrement, on sait qu'un ancien titre Call of Duty arrivera sur le service le mois prochain, via un leak du généralement bien informé eXtas1s. Il s'agirait a priori du légendaire Modern Warfare 2 original sorti en 2009. Il se pourrait toutefois qu'il s'agisse sinon du moins bien apprécié World at War. Les nostalgiques de la licence devraient en tout cas être servis. Nous avons également un autre titre prometteur à venir en mars sur le Xbox Game Pass : le Fallout-like Atomfall, développé par Rebellion (Sniper Elite), attendu le 27 mars, ainsi que SOPA - Tale of the Stolen Potato à venir le 26 mars.

Les jeux confirmés pour mars 2025

Pour plus de clarté, voici donc une liste pour résumer les jeux confirmés comme arrivant sur le Xbox Game Pass courant mars 2025, avec leur date de mise en ligne :

33 Immortals - 18 mars

SOPA - Tale of the Stolen Potato - 26 mars

Atomfall - 27 mars

Call of Duty (Modern Warfare ou World at War) - courant mars 2025

Sources : Xbox Wire ; eXtas1s sur X.com