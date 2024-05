Le temps n’est pas au beau fixe chez Xbox. Après le rachat d’Activision-Blizzard, l’entreprise a du mal à consolider ses coûts alors que le Xbox Game Pass perd des abonnés, les ventes de la dernière console sont en deçà des attentes. Ce sont finalement quatre studios qui en ont fait les frais, dont Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) et Arkane Austin (Redfall). La firme de Redmond cherche alors de nouvelles solutions pour améliorer ses rentrées d’argent et cela pourrait passer par l’augmentation des prix du service, qui ne se feraient pas au détriment de sa qualité. Entendez par là que les sorties day one seront toujours d’actualité quoiqu'il arrive, Sarah Bond, présidente de Xbox, ayant promis « d’autres gros jeux » de leurs studios d’ici la fin de l’année. D’ici là, le Xbox Game Pass poursuit sa petite routine habituelle l’air de rien, avec justement l’arrivée d’une exclusivité particulièrement attendue.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de mai 2024

Les nouvelles arrivées du Xbox Game Pass de mai 2024 viennent fraîchement d’être annoncées. Le mois avait commencé en beauté avec l’ajout de Tomb Raider Definitive Edition et de l’excellent Brothers: A Tale of Two Sons, disponible dès aujourd'hui. Côté nouveautés, il fallait se tourner du côté de Little Kitty, Big City, une sorte de fusion entre Untitled Goose Game et Goat Simulator, mais avec un chat adorable. Le jeu que tous les abonnés attendent en revanche c’est bien Senua’s Saga Hellblade 2 qui promet déjà d’être une véritable vitrine technique pour la Xbox Series. Une exclusivité à découvrir le 21 mai, mais les abonnés au Xbox Game Pass pourront également découvrir quelques autres jeux pour patienter. Voici le programme pour les dernières semaines de mai 2024 :

Les derniers jeux de mai

Chants of Sennaar (Cloud, Console, & PC) – 15 mai

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 mai

Immortals of Aveum (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) EA Play – 16 mai

Senua's Saga: Hellblade 2 (Console, PC, & Cloud) - 21 mai

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 mai

Hauntii (Cloud & Console) - 23 mai

Moving Out 2 (Cloud, Console, & PC) – 28 mai

Humanity (Console, PC, & Cloud) - 30 mai

Lords of the Fallen (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 30 mai

Les ajouts du Xbox Game Pass de mai 2024 ©Microsoft

Les premiers jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de juin 2024

Ça arrive de plus en plus, mais Microsoft en a aussi profité pour révéler les deux premiers jeux qui intégreront le service le mois prochain. On sait également que Still Wake the Deep, la nouvelle production de The Chinese Room (Everybody's gone to the Rapture) sera également disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Mois du Summer Game Fest oblige, il faudra s'attendre à des petits ajouts surprises lors des diverses conférences qui animeront cette période estivale.

Firework (PC) – 4 juin

Rolling Hills (Cloud, Console, & PC) – 4 juin

Sill Wake the Deep (Cloud, Console, & PC) - 18 juin

Les dernières sorties de mai

Vous connaissez le refrain par cœur désormais, ces nouveaux ajouts s’accompagnent également de départs. Ce sont donc 6 jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass d’ici la fin du mois. Vous avez donc jusqu'au 31 mai pour essayer l'excellent Chicory A Colorful Tale et ses camarades. Comme d'habitude, si vous souhaitez conserver un ou plusieurs jeux de la sélection, vous bénéficierez d'une remise de 20%. Voici sans plus attendre les dernières sorties du Xbox Game Pass de mai 2024 :