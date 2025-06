Le Xbox Game Pass de juin 2025 réserve encore de belles choses à ses abonnés. Après quelques mois d'attente, EA Sports FC 25 a intégré l'EA Play et le XGP Ultimate sur One, Series X|S et PC. De plus, un Pack Supercharge, qui comprend notamment des joueurs TOTS, est offert jusqu'au 12 juillet 2025. Si le ballon rond n'est pas votre tasse de thé, la pépite du studio de Frostpunk, The Alters, est également accessible pour les membres des abonnements premium sur console et PC. Et c'est loin d'être terminé...

Les prochains jeux Xbox Game Pass de juin 2025 annoncés

Voilà pour les premiers jeux Xbox Game Pass de juin 2025, mais dès aujourd'hui, trois titres supplémentaires sont ajoutés au catalogue. Et deux d'entre eux sont de toute première fraicheur étant donné que ce sont des sorties du 17 juin 2025. Dès à présent, vous pouvez découvrir FBC Firebreak, le spin-off multijoueur qui se déroule dans l'univers de Control. Un FPS à savourer à plusieurs qui peut rappeler Left 4 Dead ou Payday, mais à la sauce Remedy avec évidemment des éléments de leur dernier jeu que ce soit en termes de mécaniques ou de lore (ex : la présence de l'Ancienne Maison).

La deuxième nouveauté Xbox Game Pass de la semaine, qui est totalement inédite, c'est Lost in Random: The Eternal Die. On se trouve face à un spin-off de Lost in Random qui reprend l'univers et l'esthétique de ce dernier, mais qui abandonne en revanche toute la partie deck building. Ici, on est plutôt sur un jeu d'action roguelite comparable à d'autres softs du genre à l'image d'Hades. Enfin, Activision participe aussi à l'effort avec l'arrivée du très réussi platformer Crash Bandicoot 4 It's About Time. Un épisode grandement apprécié qui récolte de jolis scores Metacritic de 85/100 (presse) et 8/10 (joueurs). Une moyenne à laquelle on adhère puisque le jeu avait obtenu un 8/10 dans nos colonnes. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, c'est donc une valeur sûre !

Comme vous le savez, Microsoft a pour habitude de dévoiler les titres de son abonnement par vague. Et c'est donc l'heure de savoir quelles seront les entrées des jours restants. Voici tous les jeux Xbox Game Pass de la prochaine vague de juin 2025 :

Les nouveautés Game Pass de juin et juillet 2025

Star Trucker (Xbox Series X|S) – 18 juin

(Xbox Series X|S) – 18 juin Wildfrost (Console) – 18 juin

(Console) – 18 juin Rematch (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 19 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 19 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Volcano Princess (Cloud, Console, & PC) – 24 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 24 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Against the Storm (Cloud & Console) – 26 juin (Ultimate uniquement)

(Cloud & Console) – 26 juin (Ultimate uniquement) Warcraft I: Remastered (PC) – 26 juin (Xbox Game Pass Ultimate et PC)

(PC) – 26 juin (Xbox Game Pass Ultimate et PC) Warcraft II: Remastered (PC) – 26 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(PC) – 26 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Warcraft III: Reforged (PC) – 26 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(PC) – 26 juin (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Call of Duty: WWII (Console & PC) – 30 juin

(Console & PC) – 30 juin Little Nightmares II (Cloud, Console, & PC) – 1 er juillet

(Cloud, Console, & PC) – 1 juillet Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console, & PC) – 1er juillet

Source : Xbox.