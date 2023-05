Le mois de juin est souvent associé à des surprises pour les abonnés du Xbox Game Pass. Chaque année, Microsoft garde au chaud quelques sorties inattendues lors de sa conférence. L'occasion de marquer le coup lors de son événement, qui fera encore une fois la part belle aux futures exclusivités qui viendront garnir un catalogue déjà bien généreux. Starfield sera évidemment en tête d’affiche avec un showcase entièrement dédié, mais les prochaines productions maison, qui seront aussi sur le Game Pass à leur lancement, devraient aussi assurer le spectacle. En attendant, Microsoft confirme déjà les premiers jeux qui constituent la première vague du Xbox Game Pass de juin 2023.

Les jeux du Xbox Game Pass de juin 2023

Microsoft officialise les premiers jeux Xbox Game Pass du mois. Une partie du programme était déjà connue grâce aux fameuses disponibilités day one si caractéristiques du service. C’était l’un des absents le mois dernier, le retardataire Amnesia The Bunker fera bien partie de cette première salve. Les abonnés pourront également compter sur Slayers X : Terminal Aftermath, un jeu qui sent bon les années 90 et Car Mechanic Simulator 2021. On rappelle que le 13 juin, Dordogne viendra apporter un peu de douceur et de nostalgie. Et pour le reste ? D’autres productions déjà lancées viendront gonfler également le catalogue. Trêve de bavardages, voici le programme du Xbox Game Pass de juin 2023 :

Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, Console, & PC) – 1er juin

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Console, & PC) – 1er

The Big Con (Cloud, Console, & PC) –1er

Amnesia: The Bunker (Cloud, Console, & PC) – 6 juin

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console, & PC) – 6 juin

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console, & PC) – 8 juin

Stacking (Cloud & Console) –8 juin

Dordogne (Cloud, Console, & PC) – 13 juin

Les sorties XGP de juin

Pour ne pas changer, ces nouveaux ajouts s'accompagneront de sorties. Et pour une fois, la liste n'a pas été dévoilée en avance. Ce sont donc 6 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 juin 2023. On rappelle, que les abonnés pourront profiter d'une réduction pouvant grimper jusqu'à 20% sur l'achat des titres sortants.