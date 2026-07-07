L’hécatombe est confirmée chez Xbox. La firme de Redmond a annoncé la suppression de près de 5000 postes, dont 30% rien qu’au sein de la branche gaming. Les changements structurels pour enclencher le « reset » évoqué par Asha Sharma, nouvelle dirigeante de la division jeu vidéo, passeront donc par la séparation de quatre studios, l’annulation de jeux non annoncés et le licenciement de 1600 employés. Malgré le coup de tonnerre d’hier, Microsoft poursuit sa communication habituelle autour de son service, qui n’arrive plus à croître autant que la marque l'espérait. C’est donc dans un climat particulièrement morose que les jeux du Xbox Game Pass de juillet 2026 ont été annoncés.

Les nouveautés du Xbox Game Pass de juillet 2026

Avec Winds of Arcana: Ruination, un metroidvania indépendant, le service a accueilli son premier jeu du mois. Et ce n’est qu’un début, puisque, comme à son habitude, le service étoffera son catalogue au fil des semaines, avec des annonces faites en deux temps. Une partie des nouveautés du Xbox Game Pass de juillet 2026 était déjà connue, notamment l’arrivée de Palworld dans sa version 1.0 ou encore Denshattack!, sorte de Tony Hawk-like avec un train défiant allègrement toutes les lois de la gravité. Mais dans un mois particulièrement calme côté sorties, Microsoft se devait aussi de piocher parmi des titres déjà disponibles sur le marché. La question était de savoir lesquels, c’est désormais chose faite. Voici les prochaines nouveautés qui rejoindront le Xbox Game Pass en juillet 2026 :

Winds of Arcana: Ruination (Cloud, console, appareils portables et PC) – 6 juillet

(Cloud, console, appareils portables et PC) – 6 juillet Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 9 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 9 juillet Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 9 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 9 juillet Palworld 1.0 (sortie de la version complète) (Cloud, console et PC) – 10 juillet

(sortie de la version complète) (Cloud, console et PC) – 10 juillet Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement)

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement) PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 14 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 14 juillet Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 15 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 15 juillet MAVRIX by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juillet FixForce (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 17 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 17 juillet Fogpiercer (PC) – 17 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement)

(PC) – 17 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement) The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 21 juillet

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 21 juillet Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Cloud, console et PC) – 21 juillet

Les sorties du XGP de juillet 2026

Comme toujours, ces nouveautés s’accompagneront de départs, communiqués en amont. Au total, 11 jeux quitteront le service le 15 juillet 2026. Le plus important d’entre eux est évidemment Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, mais il est accompagné de quelques pépites, comme PowerWash Simulator ou Dungeons Of Hinterberg. Rappelons que l’ensemble des membres du Xbox Game Pass peuvent profiter d’une réduction grimpant jusqu’à -20% sur l’achat des jeux de la liste ci-dessous :

Dungeons of Hinterberg (Cloud, Console et PC)

EA Sports Football Club 24 (Cloud, Console et PC)

Stellaris (Cloud, Console et PC)

Golf With Your Friends (Cloud, Console et PC)

Minami Lane (Cloud, Console et PC)

Powerwash Simulator (Cloud, Console et PC)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console et PC)

Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Console et PC)

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console et PC)

Source : Xbox Wire