La saison des départs en vacances, de la plage, des bikinis, des smoothies ou des ventilos juste à côté de son bureau a officiellement commencé. Pas question pour autant pour Microsoft de se la couler douce. Toujours fidèle à son calendrier, la firme de Redmond a levé le voile sur les premiers jeux qui viendront rafraîchir le catalogue du Xbox Game Pass en juillet 2025. Une petite partie était déjà connue grâce à l’éditeur, qui avait dévoilé quelques noms, non sans compter sur les fameuses sorties day one.

Les jeux du Xbox Game Pass de juillet 2025

Du skate, du vélo, un petit tour en Chine et des personnages miniatures… voici le programme des sorties day one du mois. Parmi les têtes d’affiche, impossible de ne pas mentionner Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, qui viendra faire vibrer la corde nostalgique de nombreux fans. Wuchang Fallen Feathers, et ses faux airs de Bloodborne chinois, devrait lui aussi faire beaucoup de bruit. Mais ces jeux-là sont désormais réservés uniquement aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC. Le commun des mortels aura malgré tout le droit à de la nouveauté. Il leur faut en revanche systématiquement attendre l’annonce des premiers jeux du mois pour les connaître. Voici ce qui attend tous les abonnés du Xbox Game Pass en juillet 2025 :

Little Nightmares II (Cloud, Console, & PC) – 1 er juillet

(Cloud, Console, & PC) – 1 juillet Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console, & PC) – 1 er juillet

(Cloud, Console, & PC) – 1 juillet Legend of Mana (Console) – 2 juillet

(Console) – 2 juillet Trials of Mana (Console) – 2 juillet

(Console) – 2 juillet Ultimate Chicken Horse (Cloud, Console, & PC) – 3 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 3 juillet The Ascent (Cloud, Console, & PC) – 8 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 8 juillet Minami Lane (Cloud, Console, & PC) – 9 juillet (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 9 juillet (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Console, & PC) – 11 juillet (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 11 juillet (Game Pass Ultimate et PC uniquement) High On Life (Cloud, Console, and PC) – 15 juillet

Les jeux Xbox Game Pass de juillet 2025 ©Microsoft

Les sorties du XGP de juillet 2025

C’est systématique, ces nouveautés seront contrebalancées par une vague de départs. À compter du 15 juillet 2025, ce sont donc six jeux qui quitteront le service à cette date. Dernière chance donc pour faire vos devoirs et (re)jouer au premier Mafia avant la sortie du quatrième épisode en août. Pour un peu d'évasion vous avez encore quelques jours pour voyager avec Tchia et si vous souhaitez vous rafraichir avec un grand frisson, c'est du côté de The Callisto Protocol qu'il faudra se tourner. Voici sans plus attendre toutes les sorties du Xbox Game Pass de juillet 2025 :

Flock (Cloud, Console, & PC)

(Cloud, Console, & PC) Mafia Definitive Edition (Cloud, Console, & PC)

(Cloud, Console, & PC) Magical Delicacy (Cloud, Console, & PC)

(Cloud, Console, & PC) Tchia (Cloud, Console, & PC)

(Cloud, Console, & PC) The Callisto Protocol (Cloud, Console, & PC)

(Cloud, Console, & PC) The Case of the Golden Idol (Cloud, Console, & PC)

Source : XboxWire