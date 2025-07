Le Xbox Game Pass a dernièrement encore été au cœur des débats quant à sa viabilité. Un grand nom de l’industrie, qui a notamment travaillé sur Dishonored, a pris la parole sur le côté destructeur du service. Les échanges entre professionnels du milieu ont de nouveau fusé quant aux avantages et inconvénients de ce qui est depuis quelques années maintenant le fer de lance de la marque. Les développeurs indépendants y voient une aubaine, le Xbox Game Pass leur permettant de toucher un plus large public qu’à l’accoutumée tout en s’assurant de recouper leurs coûts, ou du moins une grande partie. Pour les joueurs, le service permet de faire de belles découvertes et pendant que les débats continuent, les derniers jeux Xbox Game Pass de juillet 2025 s’annoncent.

Les jeux du Xbox Game Pass de juillet 2025

La saison de barbecue et des vacances à la page a commencé, mais Microsoft n’est pas encore prêt d’avoir les doigts de pied en éventail. Réglée comme une horloge, la firme de Redmond suit scrupuleusement son calendrier de communication. Il est donc l’heure pour nous de découvrir les derniers jeux Xbox Game Pass de juillet 2025. Après une cure de nostalgie dans Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, le grand frisson avec Little Nightmares 2 ou l’exploration avec Rise of the Tomb Raider, place donc à l’aventure miniature, au voyage en chine et au vélo. Plusieurs titres étaient en effet déjà confirmés, eux qui seront disponibles dès leur sortie pour les membres du Game Pass Ultimate et PC.

Ce sera le cas des deux gros lancements du mois sur le service : Wuchang Fallen Feathers, le souls-like chinois très prometteur, et Grounded 2 qui arrive en accès anticipé. Pour le reste, voici tous les derniers jeux du Xbox Game Pass de juillet 2025 :

RoboCop: Rogue City (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 17 juillet

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 17 juillet My Friendly Neighborhood (Cloud, Console, & PC) – 17 juillet

(Cloud, Console, & PC) – 17 juillet Back to the Dawn (Cloud, Console, & PC) – 18 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 18 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement) Abiotic Factor (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 22 juillet (Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 22 juillet (Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement) Wheel World (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 23 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 23 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement) Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 24 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 24 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement) Grounded 2 (Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 29 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement)

(Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 29 juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass uniquement) Farming Simulator 25 (Cloud, Console, & PC) – 1er août

Aperçu des nouveautés du Xbox Game Pass de juillet 2025 ©Xbox

Les sorties XGP de juillet 2025

Les petites habitudes ne change pas. Ces nouvelles arrivées s'accompagnent donc également de départs. Ce sont donc trois titres qui quitteront le service à compter du 31 juillet 2025, à savoir :

Gigantic (Cloud, Console, & PC)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Console, & PC)

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Console, & PC)

