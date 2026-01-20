Microsoft vient fraîchement de dévoiler les prochains jeux qui arriveront dans le Xbox Game Pass dans les prochains jours. Voici la suite du programme de janvier 2026.

L’année 2026 démarre sous de bons auspices pour les abonnés du Xbox Game Pass. Le service a déjà accueilli neuf nouveaux titres, dont Little Nightmares Enhanced Edition, Atomfall ou encore Star Wars Outlaws. Microsoft poursuit sur sa lancée aujourd’hui en enrichissant son catalogue avec RE Village, de quoi se remettre dans le bain avant Resident Evil 9, ainsi que MIO Memories in Orbit, petite production indépendante tout juste sortie que l’on vous recommande chaudement. Il est désormais temps de découvrir les prochains jeux attendus sur le Xbox Game Pass d’ici la fin janvier 2026.

Voici les prochains jeux du Xbox Game Pass en janvier 2026

Les choses sérieuses commencent bientôt. Dragon Quest 7 Reimagined, Nioh 3 ou Resident Evil 9 vont bientôt envahir nos bibliothèques dès février 2026. D’ici là, Microsoft propose de quoi occuper ceux dont le porte-monnaie a souffert des soldes d’hiver, ou qui n’ont simplement pas envie de suivre le calendrier de sorties des éditeurs. Seule l’une d’entre elles était confirmée pour le Xbox Game Pass : Nova Roma. Prévu le 22 janvier 2026, ce city-builder vous met dans la peau d’un urbaniste chargé de redonner sa grandeur à Rome, alors que l’Empire est au bord du déclin. Une simulation prometteuse, suivie de près par les amateurs du genre, et qui viendra s’ajouter à une sélection de jeux déjà disponibles depuis un moment. Voici ce qui attend les abonnés du Xbox Game Pass jusqu’à la fin janvier 2026 :

Les nouveautés de janvier 2026

Resident Evil Village – dispo

– dispo Mio: Memories in Orbit – dispo (Game Pass Ultimate, PC)

– dispo (Game Pass Ultimate, PC) Death Stranding Director’s Cut - 21 janvier (Game Pass Ultimate, PC )

- 21 janvier (Game Pass Ultimate, PC ) RoadCraft (PC) - 21 janvier (Game Pass Ultimate, PC)

(PC) - 21 janvier (Game Pass Ultimate, PC) Ninja Gaiden Ragebound - 21 janvier (Game Pass Ultimate, PC)

- 21 janvier (Game Pass Ultimate, PC) The Talos Principle 2 - 27 janvier (Game Pass Ultimate, PC)

- 27 janvier (Game Pass Ultimate, PC) Anno: Mutationem - 28 janvier

- 28 janvier Drop Duchy - 28 janvier

- 28 janvier MySims: Cozy Bundle - 29 janvier (Game Pass Ultimate, PC)

- 29 janvier (Game Pass Ultimate, PC) Warhammer 40,000: Space Marine II - 29 janvier

Les premiers jeux Xbox Game Pass confirmés de février 2026

Indika - 2 février (Game Pass Ultimate, PC)

- 2 février (Game Pass Ultimate, PC) Final Fantasy II - 3 février

Les jeux qui vont quitter le catalogue XGP

C’est la tradition, ces nouveautés vont s’accompagner d’une seconde vague de départs, prévue pour le 31 janvier 2026. Sept jeux quitteront ainsi le Xbox Game Pass et reviendront payants pour tout le monde. On rappelle que si vous souhaitez conserver l’un d’eux, chaque titre est en promotion.

Cataclismo

Citizen Sleeper 2

Lonely Mountains Snow Riders

Orcs Must Die! Deathtrap

PAW Patrol World

Shady Part of Me

Starbound

Source : XboxWire