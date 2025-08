Non, Steam et l’Epic Game Store ou encore GOG et Amazon avec ses Prime Gaming n’ont pas le monopole des jeux gratuits. Chaque semaine grâce aux Free Play Days, les joueurs Xbox abonnés au Xbox Game Pass peuvent eux aussi profiter d’un ou plusieurs jeux gratuitement pour une durée limitée. Cette semaine, il y en a carrément 4 et au moins deux d’entre eux valent largement le détour.

Quatre jeux gratuits pendant une durée limitée pour les abonnés Xbox Game Pass

Cette semaine les Free Play Days ont décidé de gâter les abonnés aux Xbox Game Pass Ultime, Standard et Core avec pas moins de quatre gros jeux dont certains sont d’ailleurs très récents. Il y a du sport avec WWE 2K25, de la baston à très grande échelle avec le reboot réussi et impressionnant de Dynasty Warriors Origins, un peu d’indé avec I,Robot et du shooter de science-fiction avec The Ascent à faire seul ou en coopération. Comme d’habitude, les jeux sont jouables dans leur entièreté et vous pouvez conserver votre progression en cas de passage en caisse définitif. Les Free Play Days durent jusqu’au dimanche en fin de journée ce après quoi les jeux redeviendront totalement payants. À noter qu’ils profitent tous d’une promotion.

WWE 2K25

Dynasty Warriors Origins

I,Robot

The Ascent

WWE 2K25, l'un des meilleurs jeu de catch du moment

WWE 2K25 est le dernier volet en date de la célèbre licence de jeu de catch. Vous y retrouverez vos plus grandes stars du ring, des habitués de la franchise tout comme pas mal de nouvelles têtes, et plusieurs modes de jeu en solo ou en multijoueur. Comme toujours, le jeu mélange le côté grand spectacle du catch à un gameplay pointu et réaliste. La technique est une fois de plus à la hauteur avec une modélisation fidèle des différents combattants et combattantes, mais aussi des animations de très haute volée. WWE 2K25 est clairement un indispensable pour les fans, et il est gratuit pour une durée limitée pour les abonnés Xbox Game Pass via les Free Play Days et ce jusqu’à dimanche en fin de journée.

Dynasty Warrios Origins, le reboot à tester absolument si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass

Dynasty Warriors Origins est le dernier-né de la titanesque et tentaculaire licence éponyme. On ne compte même plus depuis combien de temps Dynasty Warrior et ses spin-offs nous font massacrer de pauvre âme par paquet de cent, mais on adore toujours autant. Avec Origins, la franchise dépoussière son concept, apporte un peu de narration et beaucoup de modernité. Le résultat est non seulement convaincant, mais carrément impressionnant. Bien plus cinématographique que par le passé, ce Dynasty Warriors Origins en met clairement plein la vue avec ses chorégraphies de combats maîtrisées et ses animations de compétences à couper le souffle. Vous pouvez de toute façon vous en faire une idée par vous même dès maintenant si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, le jeu est gratuit pour une durée limitée grâce aux Free Play Days jusqu’à dimanche fin de journée.

The Ascent, un très bon jeu d'action à faire en seul ou en coop

Autre jeu intéressant cette semaine, The Ascent du studio Neon Giant. Il s’agit d’un shooter en vue asymétrique dans un univers cyberpunk assez cradingue. On y incarne une pauvre âme réduite en esclavage par les corporations qui gouvernent la cité et suite à une catastrophe de grande ampleur, vous décidez de prendre les armes pour vous en sortir. Un jeu bien ficelé, beau, détaillé et intéressant à faire seul ou en coopération. The Ascent est lui aussi gratuit pour une durée limitée grâce aux Free Play Days.