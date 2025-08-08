Le Xbox Game Pass a annoncé son programme Xbox Free Play Days du weekend, avec cette fois pas moins de quatre jeux gratuits à essayer, dont d'excellents.

Après l'Epic Games Store le jeudi, le vendredi est le rendez-vous hebdomadaire pour découvrir les jeux gratuits à essayer ce weekend pour les membres du Xbox Game Pass. Pour l'occasion, ce sont donc quatre titres qui se prêtent à l'exercice, dont un mastodonte et quelques sympathiques pépites. Voyons donc ce que le programme Xbox Free Play Days a concocté cette semaine.

Quatre jeux gratuits ce weekend sur le Xbox Game Pass avec un joli programme

Si d'aventure vous avez du temps libre ce weekend, vous aurez l'occasion de tester gratuitement quatre jeux en passant via le Xbox Game Pass, issus de genres très différents, qu'il s'agisse d'énormes titres comme de belles pépites indépendantes. Présentons-les donc un par un.

The Elder Scrolls Online

On commence par le plus gros morceau du programme Xbox Free Play Days de cette semaine sur le Xbox Game Pass avec The Elder Scrolls Online. Dans le cadre de la QuakeCon 2025, le MMO dans la légendaire franchise de Bethesda s'offre à l'essai gratuit sur de nombreuses plateformes, dont Steam. Pendant ce weekend d’essai, les joueurs auront ainsi accès à l’intégralité du jeu de base, ainsi qu'à son contenu et à ses mises à jour gratuites. Un contenu pour le moins pléthorique, compte tenu de ses 10 années d'existence.

Souldiers

Place ensuite à un jeu de bien plus petite envergure, mais toujours dans un univers fantastique, avec Souldiers. Si vous aimez les genres Metroidvania et Souls-Like, alors ce titre de Retro Forge, édité par Villagers et sorti en 2022 à essayer gratuitement ce weekend sur le Xbox Game Pass devrait vous plaire, puisqu'il propose un habile mélange des deux, le tout avec une direction artistique délicieusement retro.

Cassette Beasts

Troisième jeu du programme Xbox Free Play Days de ce weekend, et autre jeu indépendant qui peut valoir le détour via un essai gratuit via le Xbox Game Pass : Cassette Beasts. Développé par Bytten Studio, il s'agit en effet d'un jeu de rôle au tour par tour qui se distingue par son concept unique. Dans ce jeu, les joueurs utilisent des cassettes pour capturer et se transformer en différentes créatures afin de combattre d'autres monstres. L'univers de Cassette Beasts est vaste et coloré, offrant une grande diversité de créatures à capturer et de combos à expérimenter.

Paw Patrol World

On termine donc ce tour d'horizon des jeux gratuits disponibles à l'essai ce weekend sur le Xbox Game Pass avec un jeu qui devrait ravir les jeunes joueurs : Paw Patrol World, développé par 3DClouds, édité par Outright Games et sorti en 2023. Explorez le monde de la Pat'Patrouille comme jamais auparavant, dans une aventure d'action en 3D où tout est PAWsible. Incarnez vos chiots préférés, conduisez leurs véhicules et sauvez la situation en participant à des sauvetages et des missions amusantes.

Source : Xbox Wire