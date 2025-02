Avis aux abonnés Xbox Game Pass ! Deux des trois derniers jeux « gratuits » accessibles en février 2025 sont disponibles. Si vous n'avez pas encore eu le temps de retourner sur votre console ou PC, il s'agit d'EA Sports F1 24 et de Warhammer 40,000: Rogue Trader. Le premier est offert dans le XGP Ultimate et PC Game Pass, tandis que le second peut être récupéré sur tous les abonnement Premium (Standard, Ultimate et PC Game Pass). Comme chaque semaine, vous allez pouvoir faire des découvertes lors des prochains Xbox Free Play Days.

Les jeux gratuits Xbox Game Pass du weekend

EA Sports F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader et l'exclusivité Avowed sont les derniers ajouts du Xbox Game Pass. Si vous n'êtes pas rassasiés et que vous n'êtes pas nécessairement abonnés au palier le plus cher, le XGP Ultimate, Microsoft organise une nouvelle session de « Jours de Jeu Gratuit ». Quoi de neuf après avoir mis en ligne des essais de Dying Light, NFL 25, For the King et Jujutsu Kaisen Cursed du 13 au 17 février 2025 ? Attendez-vous à deux licences hyper cultes, légendaires, et à un solide MMO à succès qui est sorti en fin d'année dernière sur consoles.

La liste des jeux Xbox Game Pass du 20 au 24 février 2025

Voici la liste des trois jeux Xbox Game Pass des Free Play Days du 20 au 24 février 2025 à 8h59 (heure française).

New World Aeternum

Pour ces nouveaux « Jours de Jeu Gratuit », le Xbox Game Pass vous propose de réduire votre vie sociale avec le MMO d'Amazon New World Aeternum. C'est la même chose dans le fond que la version PC sortie quelques années plus tôt, mais avec plein d'améliorations au niveau des dialogues, de l'enrobage narratif ou encore de l'ajout de contenu inédit, notamment pour l'endgame.

Dragon Ball Xenoverse 2

On vous a promis des licences archi cultes, et même légendaires, et c'est le cas avec Dragon Ball Xenoverse 2, basé évidemment sur les personnages cultes d'Akira Toriyama. Ces derniers mois, le jeu de baston s'est encore amélioré avec une version native PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que des DLC Saga du Futur. Neuf ans après sa sortie, c'est du beau boulot ! Il est jouable pour les abonnés Xbox Game Pass Standard, Ultimate et PC Game Pass dès maintenant.

One Piece Pirate Warriors 4

L'autre licence ultra emblématique, c'est One Piece. En effet, durant les prochains jours, One Piece Pirate Warriors 4. Un jeu très apprécié qui, à l'instar de Dragon Ball Xenoverse 2, est suivi de près par Koei Tecmo et Bandai Namco Entertainment. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu d'action de type muso.

Source : Xbox.