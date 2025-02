Les premiers jeux Xbox Game Pass de février 2025 sont disponibles avec du Starfield, Another Crab's Treasure, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Madden NFL 25, Far Cry New Dawn, Madden NFL 25, et à partir du 18 février 2025, le nouveau RPG d'Obsidian Entertainment, Avowed. Tous les titres cités font partie des nouveautés mensuelles, mais chaque semaine, ou plutôt chaque week-end, le service de Microsoft met aussi à disposition une poignée de jeux à tester sans surcoût pour les abonnés. Au programme de la baston, des zombies, du hockey et un RPG qui fusionne plusieurs genres.

Les jeux gratuits Xbox Game Pass du week-end

En plus des jeux Xbox Game Pass de février 2025, n'oubliez pas que vous pouvez également obtenir des nouveaux avantages si vous êtes abonnés. Comme dit plus haut, chaque week-end, le service organise aussi les « FreePlayDays » ou « Jours de Jeu Gratuit » pour vous inciter à découvrir d'autres productions en tout genre. Il n'y a aucune limite en termes de contenu puisque ce sont des versions complètes, mais en revanche, il y en a bien une en ce qui concerne la période d'accès. Les 4 jeux gratuits Xbox Game Pass de ce week-end sont disponibles dès maintenant, et jusqu'au lundi 17 février 2025 à 8h59 (heure française).

Pour ces Jours de Jeu Gratuit, le Xbox Game Pass a sélectionné des licences adorées à commencer par notre chouchou, le premier Dying Light. Une franchise bien installée qui a vu passer plus de 45 millions de joueuses et joueurs, et qui reviendra en force cette année avec des contenus gratuits ainsi que le très prometteur Dying Light The Beast. Ces FreePlayDays du 13 au 17 février 2025 vous laissent également essayer d'autres franchise (très) populaires avec NHL 25 et l'arena fighter Jujutsu Kaisen Cursed. Malheureusement, malgré l'aura de ces licences, les deux jeux ont relativement déçu les fans.

Enfin, les abonnés Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate vont pouvoir venger l'assassinat d'un roi dans le très apprécié For the King. Un jeu indépendant d'IronOak Games, qui récolte 87% d'avis positifs sur 28 898 évaluations, qui est un savant mélange entre RPG, jeu de plateau et rogue-lite. Ils sont tous à découvrir dès à présent, en sachant qu'il y a des promotions sur les quatre jeux durant toute la période d'essai.

Les jeux XGP des Jours de Jeu Gratuit du 13 au 17 février 2025

