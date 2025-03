Comme tous les weekend, les abonnés Xbox Game Pass peuvent ouvrir leurs horizons grâce aux « Jours de Jeu gratuits ». Une initiative qui revient chaque semaine et qui s'adresse à toutes celles et ceux qui ont un abonnement XGP Core, Standard et Ultimate. Du 20 au 24 mars 2025, les joueuses et joueurs ont été conviés à essayer gratuitement Thief Simulator, Shin Megami Tensei 5 Vengeance, Bassmaster Fishing et Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Ultimate Edition.

Les Jours de Jeu Gratuit Xbox Game Pass du 27 au 31 mars 2025

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate, vous allez donc bénéficier sans surcoût des cinq jeux gratuits du weekend. Quoi de neuf dans les Free Play Days du 27 au 31 mars 2025 ? Ce sera encore des expériences radicalement différentes avec de la course, du FPS multijoueur, de la simulation ferroviaire, du beat'em up et du tennis. Des genres à l'opposé les uns les autres, mais ce qui fait aussi l'intérêt du Xbox Game Pass et de ce programme Jours de Jeu Gratuit.

Durant les prochaines heures, le service de Microsoft vous laisse tester Blindfire. Un FPS multijoueur, disponible en accès anticipé depuis 2024, qui a la particularité de plonger les joueurs dans l'obscurité. Grâce à City Transport Simulator: Tram, vous allez embrasser une carrière de conducteur de tramway, mais sans bouger de chez vous. Les Jours de Jeu Gratuit du 27 au 31 mars 2025 offrent également aux abonnés Xbox Game Pass le beat'em up 3D Big Helmet Heroes qui mise beaucoup sur ses animations. Pour les fans de tennis, qui ont déjà fait le tour de Top Spin 2K25, Tiebreak vous attend. Enfin, si vous cherchez un jeu à la Micro Machines, jouable jusqu'à six joueurs, Make Way vous intéressera sûrement.

La liste des jeux jouables gratuitement pour les abonnés XGP Core, Standard et Ultimate

Tous ces jeux sont jouables gratuitement pour les membres Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate jusqu'à ce lundi 31 mars 2025 à 8h59 (heure française). « Big Helmet Heroes est gratuit à l’essai, pour tous les membres Xbox, pendant les Jours de jeu gratuit, pour une période de deux heures ». Étant donné qu'il s'agit d'une offre temporaire, profitez-en vite !

Blindfire (Game Preview)

City Transport Simulator: Tram

Big Helmet Heroes

Tiebreak

Make Way

Source : Xbox Wire.