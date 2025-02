Comme chaque début de mois, le catalogue Xbox Game Pass fait peau neuve avec une floppé de jeux supplémentaires. En l'occurence, cinq titres sont disponibles avec Far Cry New Dawn et Madden NFL 25 (XGP Ultimate, PC) ainsi qu'Another Crab's Treasure, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes et Starfield (XGP Standard). Dès maintenant et jusqu'à ce lundi 10 février 2025, le service de Microsoft permet aux abonnés de faire des découvertes avec les Free Play Days avec du lourd.

Les jeux gratuits Xbox Game Pass du 6 au 10 février 2025

La vague de jeux FreePlayDays pour les abonnés Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate est arrivée ! L'opération FreePlayDays offre des accès gratuits à des versions complètes de softs durant tout le week-end. En général il n'y a aucune restriction, mais ces dernières semaines, on a vu débarquer des essais à durée limitée. Par exemple, du 30 janvier au 3 février 2025, les abonnés Core, Standard et Ultimate ont pu découvrir Alan Wake 2 pendant trois heures. Une mise en bouche qui pouvait être prolongée en achetant le bijou de Remedy Entertainment à prix réduit.

Call of Duty Black Ops 6

Grâce aux « Jours de Jeu Gratuit » du 6 au 10 février 2025, les abonnés Xbox Game Pass vont pouvoir mettre des têtes dans Call of Duty Black Ops 6. Néanmoins, attention pour les joueurs solo, car la campagne est inaccessible. En effet, l'essai porte seulement sur le multijoueur très populaire, ainsi que sur le mode Zombies qui est aussi énormément joué.

NBA 2K25

Après avoir aligné quelques joueuses et joueurs sur Call of Duty Black Ops 6, pourquoi pas marquer des paniers dans NBA 2K25 ? La célèbre simulation de basket produite par 2K Games est disponible pour tous les abonnés Xbox Game Pass durant ces FreePlayDays. Même si cet épisode a encore été épinglé pour ses microtransactions infernales, ça reste LA valeur sûre de ce sport. Encore plus beau et immersif que jamais, NBA 2K25 se paye même le luxe d'avoir un gameplay plus ouvert et accessible.

Les Tortues Ninja Les Mutants se déchaînent

Jamais deux sans trois licences cultes. Après Call of Duty et NBA 2K, le Xbox Game Pass propose de se défouler avec le jeu Les Tortues Ninja : Les Mutants se déchaînent qui est sorti le 18 octobre 2024 sur consoles et PC. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (en VO) est un jeu de plateforme / beat'em'all qui emprunte la direction artistique du dernier film d'animation Ninja Turtles: Teenage Years.

