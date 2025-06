Trois nouveaux jeux font désormais partie du catalogue Xbox Game Pass dont Star Trucker, Wildfrost et surtout Rematch. Un petit phénomène indépendant français, qui a battu des records de fréquentation lors de sa bêta, et que l'on doit à Sloclap. Les développeurs de SIFU et Absolver. Et c'est une nouveauté totale puisque le jeu qui offre une approche plus originale du football a été lancé officiellement le 19 juin 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. C'est la découverte du moment à faire.

Les Jours de Jeu Gratuit Xbox Game Pass du 19 au 23 juin 2025

Rematch, Star Trucker et Wildfrost sont les premiers ajouts de la deuxième vague Xbox Game Pass de juillet 2025. D'ici la fin du mois, les abonnés pourront s'essayer également à Warcraft, Call of Duty WWII, Little Nightmares II avant la sortie du troisième opus, ou encore à Rise of the Tomb Raider. Mais en complément de cette nouvelle fournée, et comme chaque weekend, le service offre aussi des essais gratuits de jeux complets. C'est ce que le constructeur appelle les « Jours de Jeu Gratuit » ou FreePlayDays.

Quoi de neuf dans les « Jours de Jeu Gratuit » du 19 au 23 juin 2025 ? Un gros carton est jouable pour les abonnés Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate : Dead By Daylight. Le jeu d'horreur asymétrique où l'on incarne soit un Survivant, soit un Tueur. Dans les deux cas, ça peut être des personnages inconnus ou des stars du cinéma de genre voire de titres horrifiques comme Leon S Kennedy de Resident Evil 2 Remake, Ash d'Evil Dead, Pyramid Head de Silent Hill ou encore Ghost Face de Scream.

Mais quatre jeux gratuits peuvent être testés, et il en manque donc trois. Dès maintenant, tous les abonnés Xbox Game Pass peuvent découvrir le battle royale rythmique Headbangers, qui tombe à pic à l'approche de la Fête de la musique et en plein Hellfest; à Trailmakers, un jeu de construction de véhicules sandbox; et à Synduality Echo of Ada, un extraction shooter PvPvE où l'on prend les commandes d'un mecha.

Les essais gratuits FreePlayDays XGP Core, Standard et Ultimate

« Dead by Daylight, Headbangers: Rhythm Royale, Trailmakers et Synduality Echo of Ada sont disponibles gratuitement à l’essai ce week-end pour les membres Xbox Game Pass Ultimate, Standard et Core, dès maintenant et jusqu’au lundi 23 juin à 08h59 (heure française) » annonce le blog Xbox Wire.

Dead by Daylight

Trailmakers

Headbangers: Rhythm Royale

Synduality: Echo of Ada

Source : Xbox Wire.