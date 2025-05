Les deux premiers jeux Xbox Game Pass de mai 2025 sont arrivés ce jeudi 1er mai 2025. Il s'agit de deux licences iconiques dans des genres complètement différents avec d'un côté le jeu de gestion Anno 1800, et de l'autre le FPS Call of Duty Modern Warfare 2. Deux salles, deux ambiances. En parallèle à cela, les Free Play Days de la semaine ont été lancés. Cette initiative permet à tous les abonnés XGP de mettre les mains sur d'autres titres, et de les acheter ensuite en profitant de promotions temporaires.

Les jeux Xbox Game Pass du weekend (S18)

Pour les Jours de Jeu Gratuit du 24 au 28 avril 2025, les membres Xbox Game Pass ont eu accès à trois jeux parmi le jeu de course Make Way qui lorgne du côté de Micromachines, NHL 2025 et à l'un des bijoux du survival-horror, Alien Isolation. Un chef d'oeuvre qui a tout compris de l'oeuvre culte et qui est la plus belle lettre d'amour que les fans pouvaient rêver. Les essais gratuits de ces trois jeux sont maintenant indisponibles, mais une nouvelle rotation attend dès maintenant l'ensemble des abonnés Xbox Game Pass. Peu importe l'abonnement. Voici ainsi les nouveaux jeux gratuits du weekend, qui seront disponibles jusqu'à ce lundi 5 mai à 8h59 (heure française). Vous ne trouverez que du très bon !

Forza Motorsport

Vous allez pouvoir monter à bord de bolides tous plus rapides, et somptueux, les uns que les autres avec l'essai gratuit de Forza Motorsport. Le dernier opus de la franchise sorti exclusivement sur Xbox Series X|S et PC, en attendant peut-être un portage sur PS5 dans les prochains mois, qui n'a pas déçu. Selon notre Guillaume à nous, « Forza Motorsport fait son grand retour sur Xbox et PC, et de la plus belle des manières », notamment grâce à des visuels de haut vol et une physique au niveau des ambitions simulation de la série. Forza Motorsport est jouable sans surcoût pour les abonnés Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate, avec une réduction à 39,99€ au lieu de 79,99€ pour l'édition simple (entre autres).

The Escapists

Après le fantastique Forza Motorsport, vous pourrez vous tourner vers le très bon The Escapists pour les jeux gratuits Xbox Game Pass du weekend. Dans cette production indépendante de Mouldy Toof Studios, édité par Team17, vous allez endosser le rôle d'un prisonnier. Et comme le titre le laisse entendre, votre mission est de vous évader du pénitencier en utilisant tous les moyens possibles en provoquant par exemple une émeute, en creusant un tunnel sous la prison ou encore en vous faisant passer pour un gardien en ayant voler au préalable une tenue de maton. Une expérience carcérale sandbox qui récolte 90% d'avis positifs sur les 14 146 évaluations Steam. Il est disponible à l'achat à 3,99€ au lieu de 17,99€.

Source : Xbox Wire.