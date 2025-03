Une jolie surprise a été confirmée pour le Xbox Game Pass d'avril 2025 avec l'ajout de Towerborne qui arrive donc enfin sur Xbox Series X|S en accès anticipé - soit la même version que celle disponible sur PC via Steam. Mais comme annoncé par Microsoft, le jeu en profitera pour apporter des changements majeurs dans le cadre de la mise à jour Class Mastery (Maîtrise des Classes). Il y aura en effet des nouveautés liées à la carte du monde, aux quêtes, des objets et ennemis inédits, des fonctionnalités sociales ainsi que des améliorations de gameplay.

Les nouveaux jeux gratuits Xbox Game Pass des Free Play Days

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate feraient mieux de libérer du temps dans les prochaines semaines en raison des sorties déjà confirmées comme Towerborne, mais également South of Midnight et Clair Obscur Expedition 33. Mais pour le moment, on s'intéresse aux quatre nouveaux jeux gratuits de ce weekend pour les abonnés, avec des titres excellents. Parmi ces essais gratuits des Free Play Days, on retrouve Thief Simulator qui, comme son nom l'indique, vous laisse vous mettre dans la peau d'un cambrioleur. Observation, recueil d'informations, repérage ou joujoux high-tech pour vous aider à entrer dans les maisons, tout y est !

L'un des autres excellents jeux gratuits Xbox Game Pass du week-end, c'est Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Une version embellie et enrichie du RPG d'Atlus qui inclut un système de combat amélioré, un gameplay plus accessible, de nouvelles batailles, une zone à explorer et deux scénarios inédits pour étendre l'histoire. Les amatrices et amateurs de pêche au bar pourront voyager à travers les États-Unis pour participer aux différents événements de Bassmaster Fishing. Vous êtes en manque de personnages en grosses armures après avoir terminé Warhammer 40K Space Marines 2 ? Warhammer 40,000 Inquisitor dans son édition Marty est le dernier jeu Xbox Game Pass à tester durant les prochains jours.

Les essais gratuits des Jours de Jeu Gratuit du 20 au 24 mars 2025

Ces quatre jeux gratuits sont disponibles pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, Standard et Core jusqu'au lundi 24 mars à 08h59 (heure française). Comme d'habitude, ce sont les versions complètes des jeux, et si vous souhaitez au-delà de cette nouvelle session de « Jours de Jeu Gratuits », des promotions sont suggérées.

Thief Simulator

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Bassmaster Fishing

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Ultimate Edition

Source : Xbox Wire.