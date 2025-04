Comme chaque semaine, le Xbox Game Pass renouvelle son offre de jeux gratuits à essayer pour le weekend via ses Free Play Days. Ceux-ci se laisseront donc tester sans surcoût pour les abonnés au service de Microsoft dans les prochains jours, avec une petite différence pour l'un des deux gros titres proposés cette semaine. On prend la barre pour vous faire la passe et décortiquer tout ça.

Le Xbox Game Pass vous fait jouer au ballon ce weekend

Ce weekend, le Xbox Game Pass vous propose en effet d'essayer deux jeux radicalement différents dans leurs genres, mais qui se montrent assez généreux en contenu. Commençons par le cas le plus pressant, puisqu'il ne sera disponible que jusqu'à ce lundi 21 avril à neuf heures chez nous : NBA 2K25. La célèbre simulation de basket produite par 2K Games se montre avec ce dernier opus plus abouti que jamais. Même si cet épisode a encore été épinglé pour ses microtransactions infernales, ça reste LA valeur sûre de ce sport. Encore plus beau et immersif, NBA 2K25 se paye même le luxe d'avoir un gameplay plus ouvert et accessible.

Son contenu se montre par ailleurs très complet. On pourra par exemple monter sa propre carrière en croisant d’immenses stars du ballon orange, les incarner pour des matchs d'exhibition ou encore affronter les autres joueurs en ligne. Vous pourrez donc essayer tout cela gratuitement sur le Xbox Game Pass dans le cadre de ces Free Play Days.

Petit rebondissement en bateau après le match

Après avoir marqué quelques paniers, vous pourrez ensuite partir en bateau avec le fameux Skull & Bones d'Ubisoft, qui s'ouvre à de nombreux joueurs ce weekend, en-dehors des abonnés du Xbox Game Pass. Le géant français essaie en effet d'attirer le chaland en se fendant de nombreux essais gratuits sur diverses plateformes pour les prochains jours. À noter d'ailleurs qu'il sera quant à lui exceptionnellement accessible gratuitement sur le service d'abonnement de Microsoft jusqu'au mardi 22 avril à 9 heures du matin.

Bien qu'il n'ait pas convaincu pleinement à sa sortie, Skull & Bones a une communauté qui répond toujours présente. Voilà qui encourage Ubisoft a envisager des plans sur le long terme. Avec le lancement de sa saison 1, le studio a récemment détaillé ce qu'il prévoyait pour la deuxième année du jeu. Quatre saisons débarqueront courant 2025, apportant tour à tour leur dose de nouveautés. Compte tenu du programme annoncé, c'est peut-être le moment pour vous de voir si Skull & Bones et une carrière de flibustier sont faits pour vous, en passant notamment par le Xbox Game Pass.

Source : Xbox Wire