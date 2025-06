En plus des traditionnels essais gratuits sur Steam et autres services, le Xbox Game Pass propose une fois encore à ses abonnés de tester de nouveaux jeux gratuits dans le cadre de ses Free Play Days. Pour ce nouveau weekend de juin, nous avons donc trois nouveaux titres en lice, dont une pépite indépendante éditée par Xbox Games Studios. Voyons tout cela de plus près.

Trois jeux gratuits pour les Free Play Days de ce weekend sur le Xbox Game Pass

Jusqu'au lundi 16 juin à 8h59 précises chez nous, les abonnés Xbox Game Pass pourront donc essayer gratuitement trois nouveaux jeux gratuits. Pour les installer, il conviendra de se rendre sur la page de chacun d'entre eux via la boutique de la console ou l'application Xbox sur PC et autres appareils compatibles. Voici donc les jeux concernés.

Towerborne

On commence par le jeu le plus croustillant de ces nouveaux Free Play Days sur le XBox Game Pass, puisqu'il s'agit de Towerborne, un jeu indépendant sorti en septembre 2024, développé par Stoic Games et édité par Xbox Games Studios. Il s'agit plus précisément d'un Action-RPG mélangé à du beat'em all en side-scroller, jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre. Vous pouvez partir à l'aventure avec différents héros aux armes et compétences spécifiques, et les faire gagner en puissance au fil de votre progression, via des butins pour améliorer leur équipement et leurs capacités. Le tout se présente dans une direction artistique très colorée dans un univers fantasy de bonne facture. À noter toutefois que le jeu est encore en early access. Vous pouvez en tout cas voir ce que cela donne gratuitement ce weekend via les Free Play Days du Xbox Game Pass.

Bassmaster Fishing

Si la fantasy et la bagarre ne sont pas votre tasse de thé, vous trouverez peut-être plutôt votre bonheur sur Bassmaster Fishing dans le cadre de ces nouveaux Free Play Days sur le Xbox Game Pass. Développé et édité par Dovetail Games et sorti à l'origine en 2021, il s'agit du jeu vidéo officiel de la grande compétition éponyme, où vous pourrez vous adonner à des concours de pêche amateurs jusqu'à expert, si votre maîtrise de la canne vous le permet.

Construction Simulator

Si la pêche n'est pas une activité qui vous branche non plus, cette nouvelle vague de Free Play Days sur le Xbox Game Pass vous propose enfin Construction Simulator, développé par Weltenbauer. Software Entwicklung GmbH, édité par Astragon et sorti en 2022. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un simulateur de construction extrêmement complet, qui vous permet d'être un véritable entrepreneur et réaliser d'énormes chantiers, avec plus de 80 machines et comme seule limite votre imagination. Démarrez donc les travaux sans plus attendre et gratuitement sur le Xbox Game Pass.

Source : Xbox.com