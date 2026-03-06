En plus des jeux rejoignant le catalogue régulièrement, à condition cependant d'avoir un abonnement à minima Premium, le Xbox Game Pass propose une fois encore tant à tous ses abonnés qu'au reste des joueurs de tester de nouveaux jeux gratuits dans le cadre de ses Free Play Days. Pour ce weekend, nous avons en l'occurrence quatre nouveaux titres en lice, et clairement pas des moindres. Voyons cela plus en détail.

Quatre énormes jeux gratuits pour les Free Play Days de ce weekend sur le Xbox Game Pass

Jusqu'au lundi 9 mars à 8h59 chez nous, les abonnés Xbox Game Pass pourront donc essayer gratuitement de nouveaux titres, et l'ensemble des joueurs pourront en essayer d'autres. Pour les installer, il conviendra alors de se rendre sur la page de chacun d'entre eux via la boutique de la console ou l'application Xbox sur PC et autres appareils compatibles. Voici donc les jeux concernés.

Black Desert Online (abonnement au Xbox Game Pass requis)

Bonne nouvelle pour les amateurs de MMORPG. Black Desert Online est actuellement disponible à l'essai gratuitement via les Free Play Days, mais nécessite en l'occurrence un abonnement au Xbox Game Pass. Une offre temporaire qui permet d’essayer ce titre absolument massif, en attendant éventuellement un certain jeu solo du nom de Crimson Desert, également développé par Pearl Abyss, à venir ce 19 mars. Alors qu'il fête ses dix ans, le titre du studio coréen s’est imposé au fil du temps comme l’un des MMO les plus populaires du marché, avec plus de 20 millions de joueurs revendiqués dans le monde. L’occasion est donc idéale de découvrir ou redécouvrir cette référence du genre via le service d'abonnement de Microsoft.

Call of Duty Black Ops 7 (pas d'abonnement requis)

Le second jeu disponible à l'essai gratuitement via le Xbox Game Pass, mais cette fois sans abonnement requis, est Call of Duty Black Ops 7, le dernier né de la franchise phare d'Activision. S'il a fait l'effet d'une douche froide clairement pas à la hauteur de ses prédécesseurs, ce weekend de Free Play Days est potentiellement l'occasion de lui donner une chance. Cet essai gratuit ne donne cependant pas accès à l’intégralité du jeu, car cible une sélection de contenus multijoueurs avec 25 maps à découvrir, ainsi que le très populaire mode Zombies.

FBC Firebreak (pas d'abonnement requis)

On reste sur les FPS avec une composante multijoueur pour le troisième jeu disponible à l'essai gratuit ce weekend via le Xbox Game Pass (sans abonnement requis non plus), avec FBC Firebreak, le dernier jeu de Remedy Entertainement. Alors que le studio prépare un Control Resonant très prometteur, on a pour patienter un FPS coopératif où l'on incarne différents agents du Bureau chargés de nettoyer des niveaux infestés par une myriade d'entités surnaturelles créées par le Hiss.

Sonic Racing: CrossWorlds (abonnement au Xbox Game Pass requis)

Dernier jeu à essayer gratuitement durant les Free Play Days, mais à condition de disposer d'un abonnement au Xbox Game Pass : Sonic Racing CrossWorlds, le « concurrent » de Mario Kart World, qui nous fait littéralement voyager à toute vitesse à travers les dimensions pour proposer une tonne de collaborations avec de grands noms, de Bob l'Éponge à Pac-Man, en passant par Persona, Minecraft ou encore Yakuza, même si le cœur du casting compte naturellement les personnages emblématiques de l'univers du célèbre hérisson bleu comme Tails, Knuckles, Amy, Shadows, Rose, le Dr. Eggman et ses acolytes.

