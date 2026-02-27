Dans le cadre de son programme Free Play Days de ce weekend, le Xbox Game Pass met en avant une tonne de jeux gratuits, dont beaucoup issus d'énormes licences.

En plus des traditionnels essais gratuits sur Steam et autres services, le Xbox Game Pass propose une fois encore à ses abonnés, mais pas seulement de tester de nouveaux jeux gratuits dans le cadre de ses Free Play Days. Pour ce weekend à cheval entre février et mars 2026, nous avons en l'occurrence cinq nouveaux titres en lice ainsi qu'une gigantesque collection de jex à l'attention des plus nostalgiques. Voyons cela plus en détail.

Un tas de jeux gratuits pour les Free Play Days de ce weekend sur le Xbox Game Pass

Jusqu'au lundi 2 mars à 8h59 chez nous, les abonnés Xbox Game Pass pourront donc essayer gratuitement pléthore de jeux. Pour les installer, il conviendra alors de se rendre sur la page de chacun d'entre eux via la boutique de la console ou l'application Xbox sur PC et autres appareils compatibles. Voici donc les jeux concernés.

Atari 50 The Anniversary Celebration

Commençons justement par l'impressionnante sélection de plus de 100 jeux que le Xbox Game Pass permet de tester gratuitement ce weekend par l'entremise d'Atari 50 : The Anniversary Celebration, qui regroupe sept plateformes différentes : Arcade, 2600, 5200, 7800, ordinateurs Atari 8 bits et, pour la toute première fois sur consoles modernes, Atari Lynx et Jaguar. Il est ainsi possible de (re)jouer aux classiques comme Tempest 2000, Asteroids et Yars' Revenge, ou de découvrir des titres plus confidentiels de la rocambolesque histoire d'Atari.

Anno 117 Pax Romana

Quelques mois seulement après sa sortie, Ubisoft rend disponible Anno 117 Pax Romana le temps d’un week-end d'essai gratuit pour son jeu de gestion et de stratégie nous ramenant tout droit au cœur de la Rome antique, ce qui inclut donc également le Xbox Game Pass. Pour les joueurs qui hésitaient encore à sauter le pas, ou même pour les plus curieux qui auraient envie de s’essayer à un genre de jeu qu’ils ne connaissent pas encore, cela représente donc une opportunité unique de s’essayer à dernier titre de la célèbre franchise Anno en toute tranquillité.

Marathon (Server Slam)

Comme annoncé par Bungie, Marathon, le nouveau FPS d’extraction de PlayStation sera jouable gratuitement tout le week-end dans le cadre de son Server Slam, qui fait office de test d’effort technique, et qui inclut là encore également le Xbox Game Pass. Du 26 février à 19h (heure française), au 2 mars même heure, tous les joueurs qui le souhaitent pourront ainsi se lancer à la conquête de Tau Ceti afin de pouvoir jauger ce qui les attend dès le 5 mars prochain pour la sortie de Marathon.

Moving Out 2

Comme son nom l'indique, Moving Out 2 est la suite déjantée du célèbre simulateur de déménagement basé sur la physique. En solo ou avec jusqu'à trois amis, enfilez votre uniforme Smooth Moves et aidez les habitants de Packmore et d'ailleurs à faire leurs cartons et à déménager dans cette version d'essai dans le cadre des Free Play Days du Xbox Game Pass.

STUFFED

On reste dans une ambiance plutôt colorée, mais aussi un peu plus sinistre, avec STUFFED un jeu de tir à la première personne généré procéduralement, qui se déroule dans les rêves d'une petite fille. Incarnez donc un ours en peluche et affrontez des vagues de cauchemars pour défendre votre maîtresse. Jouez en solo ou rejoignez vos amis en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs gratuitement dans le cadre des Free Play Days du Xbox Game Pass.

The Sinking City Remastered

Changement radical d'ambiance pour le dernier jeu de la liste de jeux disponibles sur le Xbox Game Pass comme ailleurs avec The Sinking City Remastered. (Re)découvrez-y l'horreur lovecraftienne de The Sinking City sous un tout nouveau jour. Ce remaster sous Unreal Engine 5 donne vie à l'atmosphère angoissante du jeu grâce à des graphismes dernière génération et des fonctionnalités améliorées. Plongez dans les mystères d'Oakmont et percez les secrets de la descente aux enfers de la ville.

Source : Xbox Wire