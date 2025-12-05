Le Xbox Game Pass a annoncé son programme Xbox Free Play Days de ce premier weekend de décembre 2025, avec cette fois un tas jeux gratuits à essayer, dont du très lourd.

Après l'Epic Games Store le jeudi, le vendredi est le rendez-vous hebdomadaire pour découvrir les jeux gratuits à essayer ce weekend pour les membres du Xbox Game Pass. Pour l'occasion, ce sont donc quatre titres qui se prêtent à l'exercice, dont un mastodonte et quelques sympathiques pépites. Voyons donc ce que le programme Xbox Free Play Days a concocté cette semaine.

Six jeux gratuits ce weekend sur le Xbox Game Pass avec un joli programme

Si d'aventure vous avez du temps libre ce weekend, vous aurez l'occasion de tester gratuitement six jeux en passant via le Xbox Game Pass, issus de genres très différents, qu'il s'agisse d'énormes titres comme de belles pépites indépendantes. Parmi les plus notables, on peut citer Destiny 2, le célèbre MMOFPS de Bungie, qui se laisse essayer gratuitement sur le service. On a ensuite le très bon shoot'em up dans l'espace qu'est Everspace 2, couplé à une histoire trépidante et un soupçon de RPG pour l'évolution de ses vaisseaux. En parlant de RPG, le Xbox Game Pass permet également de tester ce weekend Astria Ascending, un JRPG occidental avec un très beau pedigree et une direction artistique tout aussi sublime, en plus d'une histoire intrigante.

Les autres jeux gratuits du weekend sur le Xbox Game Pass via les Free Play Days proposent une expérience plus « réaliste » et terre-à-terre, puisque nous avons notamment le jeu de pêche Bassmaster Fishing, le jeu de VTT Descenders et enfin le jeu de chasse Way of the Hunter. Voici pour plus de clarté une liste des jeux gratuits à essayer dans le cadre des Xbox Free Play Days :

Astria Ascending

Bassmaster Fishing

Descenders

Destiny 2

Everspace 2

Way of the Hunter

Ces titres sont donc disponibles à l'essai gratuitement sur le Xbox Game Pass dès aujourd'hui et jusqu'au lundi 8 décembre 2025. Il ne faudra donc pas trop traîner pour profiter de cette offre d'essai, et faire des choix par rapport à vos goûts personnels pour tester ceux qui vous intéressent le plus.

© Xbox

Source : Xbox Wire