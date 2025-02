Le mois de février commence fort pour le Xbox Game Pass avec l’arrivée de trois nouveaux jeux au catalogue. Comme souvent avec le service d'abonnement de Microsoft, on trouve toujours de belles pépites. Et cette fois, clairement ça ne rigole pas avec une énorme exclusivité qu'il serait dommage de louper. De quoi se perdre pendant des heures dans l'espace.

Le Xbox Game Pass fait plaisir avec 3 gros jeux gratuits

Les abonnés au Xbox Game Pass ont eu droit à un mois de janvier bien chargé. Entre grands classiques, nouveautés marquantes et pépites indépendantes, il y avait largement de quoi s’occuper ! Et février démarre sur la même lancée, avec un programme varié qui devrait plaire à tout le monde. Au programme : une odyssée interstellaire où l’exploration est reine, un jeu d’action sous-marin aussi original que redoutable, et une aventure RPG épique qui rend hommage aux classiques du genre. Que vous aimiez les mondes ouverts, les défis exigeants ou les récits captivants, ces ajouts devraient vous plaire. Voici ce qui vous attend cette semaine sur le service de Microsoft !

Starfield

Another Crab's Treasure

Eiyuden Chronicle

Starfield en tête d'affiche

Développé par Bethesda Game Studios, Starfield est le premier univers inédit du studio en 25 ans. Ce jeu de rôle de nouvelle génération vous invite à explorer les étoiles, offrant une liberté sans précédent pour créer votre personnage et partir à la découverte des mystères de l'humanité. Disponible sur Xbox Series X/S/PC, il est désormais accessible aux abonnés du Xbox Game Pass. Un gros morceau qu'il ne faut pas louper mais qui est assez chronophage.

Another Crab's Treasure pour plonger en pleine mer

Plongez dans un monde sous-marin en incarnant Kril, un bernard-l'ermite déterminé à récupérer sa coquille réquisitionnée. Ce jeu d'action-aventure, inspiré des "Souls-like", vous met au défi d'utiliser les déchets environnants comme armures pour affronter des ennemis bien plus grands que vous. Disponible sur console, Another Crab's Treasure est une expérience unique à ne pas manquer. Et c'est aussi disponible sur le Xbox Game Pass.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes aussi sur le Xbox Game Pass

Pour les amateurs de JRPG, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes propose une aventure épique avec plus de cent héros à recruter. Plongez dans un monde en 2.5D richement conçu, mêlant guerre, intrigues et magie. Formez votre équipe de six personnages, gérez votre ville et découvrez une narration captivante. Disponible sur console, ce titre est un hommage aux classiques du genre. Ces ajouts enrichissent considérablement le catalogue du Xbox Game Pass Standard, offrant aux joueurs une variété d'expériences pour bien débuter l'année.

