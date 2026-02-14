Avis aux abonnés du Xbox Game Pass, les Free Play Days vous propose plusieurs jeux gratuits cette semaine, dont de grosses licences. D'ailleurs sachez que deux d'entre eux sont jouables gratuitement pour tout le monde sans condition.

Si les joueurs PC savent qu'ils peuvent se tourner vers Steam ou encore l'Epic Games Store pour profiter de jeux gratuits chaque semaine, les joueurs Xbox abonnés au Xbox Game Pass ont eux aussi leur propre rendez-vous. Les Free Play Days proposent de nouveaux jeux gratuits durant quelques jours, suffisamment pour les tester et prendre la température.

La liste des jeux gratuits des Free Play Days pour les abonnés Xbox Game Pass, mais pas que

Cette semaine, si vous êtes abonnés à l'une des formules du Xbox Game Pass, vous pouvez dès maintenant profiter de quatre jeux gratuitement durant les Free Play Days. L'offre est disponible du 12 au 15 février 2026 et deux des jeux proposés sont même accessibles à tous, sans avoir besoin d'abonnement. C'est rare, mais ça arrive parfois. À noter également que la plupart des jeux sont en promotion durant cette même période et que votre avancée pourra être transférée en cas de passage à la caisse. Au menu cette semaine, de la stratégie avec une licence 4X très appréciée, de l'action et du roguelite, mais aussi un RPG très connu et un jeu de sport ultra populaire.

Age of Wonders 4, l'un des meilleurs 4X de ces dernières années

Premier jeu gratuit de ces Free Play Days, Age of Wonders 4 vous propose d'incarner différentes factions dont le but ultime est la domination. Étendez votre territoire par la force ou la diplomatie et écrasez vos adversaires dans ce 4X aux nombreuses possibilités stratégiques. Le jeu propose un système de factions évolutif unique et aura des particularités qui vous forceront à adopter des approches radicalement différentes. À l'occasion des Free Play Days, le jeu passe également sous la barre des 25 € en promotion.

Lynked, un roguelite qui mélange les genre

Du roguelite maintenant avec Lynked Banner of Spark, jeu d'action qui mélange plein de genres. Il est même décrit comme RPG rogue-lite dynamique. On y incarne un jeune héros qui devra reconstruire tout un village, récolter des ressources en tout genre, fabriquer son propre équipement et affronter tout un tas d'ennemis en partant à l'assaut de divers environnements. L'objectif étant à chaque fois le même : faire le plein de ressources pour aller toujours plus loin. Comme pour Age of Wonders 4, seuls les abonnés au Xbox Game Pass pourront profiter du jeu gratuitement durant les Free Play Days.

Un gros jeu gratuit pour tous, pas besoin de Xbox Game Pass

Pour ce troisième jeu gratuit des Free Play Days, il n'y aura pas besoin d'abonnement au Xbox Game Pass cette fois. Il s'agit de NHL 26, dernier représentant de la célèbre licence sportive. Vous pourrez retrouver les plus grandes stars du hockey sur glace ainsi que les meilleures équipes du monde entier. Faites-vous une place sur le podium en mode carrière, affrontez d'autres joueurs dans différents modes compétitifs en ligne et imposez votre style sur la glace. NHL 26 est un incontournable pour tous les fans du genre, et il est gratuit quelques jours pour les Free Play Days. Lui aussi est en promotion d'ailleurs, si vous comptez mettre la main dessus définitivement.

Une autre licence culte gratuite pour tout le monde pour les Free Play Days

Enfin, c'est l'un des derniers Sword Art Online Fractured Daydream qui est gratuit quelques jours pour les Free Play Days et, comme pour NHL 26, il n'y a pas besoin de Xbox Game Pass pour en profiter. Vous pourrez retrouver pas moins d'un vingtaines de personnages iconiques de la franchise dans cet épisode anniversaire dans lequel il faudra se battre pour votre survie et celle du monde, seul ou en coopérant avec d'autres joueurs. En revanche, sachez qu'en si peu de temps, vous ne pourrez qu'effleurer le contenu de Sword Art Online Fractured Daydream. Le JRPG est plus que généreux et demande plusieurs dizaines d'heures de jeu pour être parcouru de long en large et en travers. Si jamais le cœur vous en dit, il est lui aussi en promotion durant les Free Play Days.