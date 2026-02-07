Chez Sony comme chez Microsoft, qui dit nouveau mois dit forcément nouvelles arrivées dans les catalogues du PS Plus et du Xbox Game Pass, qui sortent régulièrement les grands moyens pour séduire toujours plus d’abonnés à travers le monde. Et dans le cas de Microsoft, cela va même encore plus loin puisque chaque semaine, la firme de Redmond propose également une série de jeux jouables gratuitement pour une durée limitée, afin de permettre à sa communauté d’élargir ses horizons. Et on connaît désormais la liste des heureux élus de la semaine.

Ces 6 jeux sont jouables gratuitement sur Xbox ce week-end

Aux quatre jeux de la semaine dernière, qui proposait assurément une très belle sélection avec des titres comme Fallout 76, Dead by Daylight ou encore Grounded 2, vient ainsi se succéder une nouvelle salve de six jeux qui, cette fois encore, fait la part belle aux expériences sportives. Mais contrairement aux Free Play Days de la mi-janvier, qui mettaient en avant une sélection estampillée Electronic Arts, c’est cette fois-ci le monde de 2K qui est à l’honneur chez Xbox avec pas moins de quatre jeux signés de l’éditeur.

Parmi eux se trouvent alors notamment l’indétrônable NBA 2K26, accompagné de PGA Tour 2K25, LEGO 2K Drive et enfin le décrié Top Spin 2K25. Cela étant, le sport n’est pas la seule discipline de 2K à figurer aux Free Play Days cette semaine. Car sur les six titres proposés aux membres Xbox Game Pass en ce moment, un cinquième est également édité par la compagnie, et non des moindres : Sid Meier’s Civilization 6. De quoi faire le bonheur des amateurs de jeux de gestion et d’histoire donc, qui vont pouvoir s’en donner à cœur joie dans les prochains jours.

Enfin, soulignons pour finir la présence de Risk of Rain 2, un roguelike multijoueur édité par Gearbox Publishing, qui vient compléter cette sélection avec une touche un peu plus action. Bien sûr, comme chaque semaine, précisons que tous ces jeux ne sont accessibles que pour les abonnés Xbox Game Pass, qui ont jusqu’au 8 février prochain pour en profiter. En sachant que, si d’aventure l’un de ces titres vous plaisait, vous disposez alors de quelques jours pour bénéficier d’une belle réduction sur l'ensemble des jeux des Free Play Days.

Source : Xbox Wire