La fin de semaine approchant, le Xbox Game Pass vous donne l'opportunité de jouer à plusieurs jeux gratuits supplémentaires. Il y a du très bon à découvrir

Comme à chaque fois, lorsque le week-end arrive, les opportunités de vous adonner à des jeux gratuits se multiplient. Les PCistes ont l'habitude des cadeaux de l'Epic Games Store ou de Prime Gaming. Mais certains penchent plutôt pour les offres du Xbox Game Pass, comme les joueuses et joueurs qui opèrent sur les consoles One et Series X|S. Pour toutes et ceux concernés, c'est le moment de profiter d'une belle offre.

De nouveaux jeux gratuits sur le Xbox Game Pass

Le service de Microsoft vous fait profiter de bien des avantages. Le plus souvent, on pense au catalogue de jeux à la demande. Mais, ce n'est pas tout ! Tous les week-ends, le Xbox Game Pass lance les FreePlayDays. Ainsi, vous pouvez jouer à des jeux gratuits supplémentaires du jeudi soir au lundi suivant, 8h59 dernier délai.

Ainsi, du 4 au 8 septembre, vous avez accès à 4 jeux gratuits hors catalogue du Xbox Game Pass. C'est une bonne occasion de faire des découvertes ! D'autant que les titres sont en promotion sur le store de Microsoft quelques jours après la durée de l'offre, si vous souhaitez prolonger l'expérience à petit prix. Sachez d'ailleurs que vos sauvegardes sont conservées, vous reprendrez donc là où vous vous en étiez arrêté.

EA SPORTS Madden NFL 26, du foot américain offert ce week-end

La célèbre simulation de football américain concoctée par EA Sports fait partie des jeux gratuits du week-end sur le Xbox Game Pass. Madden NFL 26 renforce la formule pour cette nouvelle saison, avec encore plus de réalisme dans les animations grâce au moteur Frostbite, mais aussi les stratégies de match.

Amateurs de jeux de sports, et plus encore de foot US, c'est le moment de vous essayer à Madden NFL 26. Ce nouvel opus, sorti il y a moins d'un mois, accentue l'aspect communautaire et propose un mode Ultimate Team plus accessible. Faites-vous la main avec vos amis tout le week-end grâce au Xbox Game Pass.

TopSpin 2K25, jeu, set et match sur le Xbox Game Pass

C'est un week-end gratuit sportif qui vous attend sur le Xbox Game Pass. Après le football américain, place au tennis avec Top Spin 2K25. Ce nouvel opus paru au printemps 2024 marque le grand retour de la licence sur le terrain vidéoludique après plusieurs années de pause.

Les FreePlayDays sont donc une belle occasion de voir si la formule fonctionne toujours aussi bien. TopSpin 2K25 veut surtout allier accessibilité et réalisme technique. Réalisez tout un panel de coups précis et variés pour donner de la profondeur à votre jeu et remportez la balle de match grâce au Xbox Game Pass.

Beyond Galaxyland, le jeu gratuit futuriste du Xbox Game Pass

Changeons d'ambiance avec un jeu gratuit d'un tout autre acabit : Beyond Galaxyland. Pas de sport ici, mais une aventure narrative qui mêle exploration spatiale et humour absurde. Développé par Sam Enright et édité par United Label (Röki), ce titre indé pourrait être votre belle découverte du week-end.

Arpentez cette histoire rocambolesque entre action, énigmes et séquences narratives avec des choix à faire qui ont un impact sur la suite du scénario. Avec son style rétro et son ton satirique, Beyond Galaxyland est parvenu à toucher la critique à sa sortie il y a presque un an maintenant, avec un 78/100 cumulé sur Metacritic. Qui plus est, il se finit en une quinzaine d'heures, vous pourriez donc en voir le bout ce week-end grâce au Xbox Game Pass.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker sort sa technique ultime pour un week-end gratuit

D'une certaine façon, Naruto to Boruto Shinobi Striker est un peu la fusion de tous les jeux gratuits mentionnés précédemment. Il propose du combat, de l'action et une part de narration pour les fans. Qui plus est, se distingue des autres épisodes de la franchise née de l'esprit de Masashi Kishimoto par son approche multijoueur compétitive.

Ce n'est pas vraiment le jeu Naruto le plus apprécié, mais Shinobi Striker ne manque pas d'intérêt pour autant. Plein de peps, il mise sur une grande mobilité et la verticalité des combats. Les fans prendront plaisir dans ces affrontements en 4v4 opposant les personnages les plus emblématiques de l'univers, jusqu'à la nouvelle génération portée par Boruto. Si vous voulez l'essayer sans vous ruiner, c'est le moment d'en profiter grâce au Xbox Game Pass.