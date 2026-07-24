Comme chaque semaine, les membres du Xbox Game Pass peuvent découvrir de nouveaux jeux dans le cadre des Free Play Days, mais pas que. Depuis quelque temps, la marque a étendu son initiative en laissant l’ensemble des joueurs, même ceux non abonnés, essayer quelques productions triées sur le volet. Ce sont donc au total 5 jeux qui seront disponibles gratuitement ce weekend avec notamment le monument de l’infiltration Metal Gear Solid, l’indémodable For Honor ou encore un jeu narratif français original et récent, Tides of Tomorrow.

Les jeux gratuits pour tous les joueurs Xbox

Trois jeux seront donc accessibles à l’ensemble des joueurs Xbox Series ce weekend. A commencer par For Honor, le jeu d’action multijoueur d’Ubisoft qui traverse les années tout en fédérant une communauté solide. Cet essai gratuit sera surtout l’occasion de découvrir sa nouvelle mise à jour majeure, qui s’accompagne d’un nouveau héros jouable, Arakure, samouraï au style rebelle qui dénote de ses pairs. Les amateurs d’anime pourront quant à eux se tourner vers Bleach Rebirth of Souls, adaptation du célèbre manga façon jeu de combat. Enfin, les joueurs Xbox en quête d’un jeu coopératif à découvrir avec leurs amis ce weekend pourront se tourner vers Killing Floor 3, retour longtemps attendu de la licence, où jusqu’à six joueurs unissent leurs forces pour survivre à des vagues de créatures toujours plus dangereuses.

FOR HONOR gratuit du 23 juillet au 4 août 2026.

gratuit du 23 juillet au 4 août 2026. BLEACH Rebirth of Souls gratuit du 23 au 26 juillet 2026.

gratuit du 23 au 26 juillet 2026. Killing Floor 3 gratuit du 23 au 26 juillet 2026.

Les jeux gratuits pour les abonnés Game Pass

Les abonnés au Xbox Game Pass profiteront, comme chaque semaine, d’une poignée de jeux supplémentaires. A l’honneur cette semaine, la production française Tides of Tomorrow, jeu narratif des créateurs de Road 96. Sa petite originalité, une sorte de multijoueur asymétrique où les choix des joueurs passés avant vous influencent directement votre partie. Un titre que l’on vous recommande chaudement pour son caractère singulier et son univers post-apocalyptique océanique post-apocalyptique recelant de personnages excentriques comme le studio en a le secret. Les membres du Xbox Game Pass pourront également s’offrir une cure de nostalgie avec Metal Gear Solid – Master Collection Version, compilation regroupant les premiers épisodes de la saga qui a donné ses lettres de noblesse à Hideo Kojima et ses équipes.

Tides of Tomorrow gratuit du 23 au 26 juillet 2026.

gratuit du 23 au 26 juillet 2026. Metal Gear Solid – Master Collection Version du 23 au 27 juillet 2026.

Source : Xbox Wire