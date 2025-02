Le mois de février est déjà là et le Xbox Game Pass s'apprête à accueillir de belles nouveautés, une fois encore. Cependant, il ne faudrait pas passer à côté des derniers ajouts de son catalogue. Trois nouveaux jeux ont rejoint le service cette semaine. On parie qu'au moins l'un d'eux devrait vous plaire !

Trois bons jeux gratuits de plus dans le Xbox Game Pass

Janvier aura été bien rempli pour les abonnés au Xbox Game Pass. Entre grosses licences, dernières sorties et jeux indés incontournables, il y a de quoi faire ! Et ce n'est pas fini, car les trois derniers jeux gratuits du mois viennent d'arriver. Profitez-en dès maintenant.

Là encore, on en a pour tous les goûts. Au programme : une aventure initiatique entre ombre et lumière, des missions de haute volée pour les viseurs aguerris et RPG dystopique futuriste. Cela dit, ce sont les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate qui en profiteront le plus, deux des jeux gratuits étant des nouveautés incluses day one dans le service.

© Microsoft

Shady Part of Me, la pépite indé française du Xbox Game Pass

Disponible le 29 janvier dans le Game Pass Standard, Ultimate, PC Game Pass (Cloud, Console et PC)

Shady Part of Me fait partie de ces jeux indé qu'on ne peut que recommander. Né de l'esprit des Français de Douze Douzièmes, le titre a reçu le soutien de l'éditeur Focus Entertainment pour le propulser sur le devant de la scène, et à raison. Cette aventure poétique et initiatique vous place dans la peau d'une petite fille et de son ombre. Passez de l'une à l'autre pour naviguer dans votre environnement, résoudre les énigmes sur votre chemin et traverser les épreuves d'un monde onirique.

Sniper Elite Resistance day one dans le Game Pass

Disponible le 30 janvier dans le Game Pass Ultimate et PC (Cloud, Console et PC)

La référence des jeux de tir tactique est encore et toujours Sniper Elite. Un tout nouvel opus a débarqué ce jeudi 30 janvier. Grâce au Xbox Game Pass Ultimate et PC, incarnez un nouvel agent pour des missions en plein cœur de la France occupée, en solo ou en coopération. Une fois encore, une précision sans faille vous sera demandée dans Sniper Elite Resistance.

Citizen Sleeper 2 éclipse son prédécesseur

Disponible le 31 janvier dans le Game Pass Ultimate et PC (Cloud, Series X|S et PC)

Autre nouveauté day one dans Xbox Game Pass : Citizen Sleeper 2: Starward Vector. La suite du RPG indé de Jump Over The Age vient une fois de plus vous transporter dans une quête complexe et passionnante. Embarquez dans l'espace pour construire un nouveau refuge en acceptant des contrats et en forgeant votre équipage. Mais attention, car votre tête est mise à prix et il se trouve que vous n'avez aucun souvenir de votre passé...