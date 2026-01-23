Le Xbox Game Pass propose pas moins de quatre jeux à tester gratuitement durant les Free Play Days cette semaine et c'est du très bon. On a des licences cultes et de vraies pépites à se mettre sous la dent.

Toutes les semaines, plusieurs acteurs majeurs donnent la possibilité aux joueuses et joueurs de profiter de jeux gratuitement de différentes manières. L'Epic Games Store en offre tous les jours, Steam a toujours quelque chose également, sans compter les free-to-play et autres versions d'essai que l'on peut trouver ici et là. Chez Xbox, ce sont les Free Play Days qui régalent les abonnés au Xbox Game Pass, et ce peu importe la formule choisie.

De très gros jeux à tester gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass

Cette semaine, les Free Play Days proposent pas moins de quatre jeux gratuits le temps d'un long week-end. Une période durant laquelle vous pourrez profiter des jeux gratuitement comme si vous en étiez propriétaire. Il est ainsi possible de découvrir les jeux normalement et même de sauvegarder sa progression pour la conserver en cas de passage à la caisse. D'ailleurs, tous les jeux de la semaine ont le droit à une grosse réduction, que ce soit sur Xbox Series ou PC. Tous les jeux suivants sont jouables gratuitement sur Xbox Series et PC du jeudi 22 janvier au dimanche 25 janvier 2026 en fin de journée.

Sherlock Holmes Chapter One

South Park Snow Day !

This War of Mine Final Cut

Cult of the Lamb

Sherlock Holmes Chapter One, l'un des meilleurs jeux du genre

Premier jeu de ces Free Play Days, Sherlock Holmes Chapter One vous plonge dans la peau du célèbre détective, ici plutôt jeune. Pour cette enquête, Holmes se rend sur une île liée à son enfance pour rétablir la vérité concernant la mort de sa mère. Le jeu mêle exploration, recherche d'indices et séquences d'investigation pures et dures dans une aventure au rythme parfois irrégulier, mais suffisamment maîtrisé pour nous tenir en haleine. Le jeu est sorti sur consoles et PC le 15 novembre 2021, et peut maintenant être testé gratuitement par tous les abonnés au Xbox Game Pass. Il est par ailleurs en promo à moins de 5 € durant toute la période des Free Play Days.

South Park Snow Day !, l'adaptation qui fout les boules

Second titre disponible gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass, South Park Snow Day ! est une énième adaptation de la série trash culte. Après deux très bons RPG, ce nouveau jeu prend la décision de changer complètement de genre et nous propose un jeu d'action dynamique dans lequel on devra sauver la ville, prise dans un énorme blizzard. À sa sortie, le jeu a grandement divisé. Loin d'être aussi bon que les deux derniers RPG, il n'en reste pas moins un honnête divertissement pour les fans, d'autant que l'on peut profiter de la VF officielle cette fois. South Park Snow Day ! est jouable gratuitement pour les abonnés au Xbox Game Pass et profite même d'une grosse promo durant la période des Free Play Days, le faisant passer sous la barre des 14 €.

This War of Mine Final Cut, un jeu de survie intense jouable gratuitement grâce au Xbox Game Pass

This War of Mine est un jeu de survie qui a fait énormément couler d'encre à sa sortie, et pour cause, il traite d'un sujet qui est malheureusement toujours d'actualité : la guerre. Contrairement à la plupart des jeux qui en parlent, nous n'en sommes pas acteurs mais victimes. On incarne des habitants lambda tentant de survivre sous les bombes et les débris alors que le conflit bat son plein. Une pépite que vous pouvez désormais tester gratuitement si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass. Là encore, le jeu est en promo durant les Free Play Days et coûte désormais moins de 2 €.

Cult of the Lamb, le silence de l'agneau

Cult of The Lamb ferme la marche en tant que dernier jeu à tester gratuitement pour ses Free Play Days exclusifs aux abonnés Xbox Game Pass. Le jeu est l'un des plus gros succès de chez Devolver, et pour cause. Il est à la fois particulièrement accessible et offre une recette plutôt efficace entre gestion de camp et roguelite. Il ne va peut-être pas au bout des choses et aurait certainement pu être plus difficile, mais il n'en reste pas moins très bon, divertissant à souhait et saupoudré d'humour noir. Cult of The Lamb est lui aussi en promo sur consoles et PC et s'affiche maintenant à moins de 13 €.

