Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter dès maintenant de trois très bons jeux gratuits avec les Free Play Days. Un jeu ultra addictif et satisfaisant, un jeu de course adoré par les fans de simulation et un souls-like très efficace.

Nouvelle semaine, nouvelle fournée de jeux gratuits pour les abonnés au Xbox Game Pass grâce aux Free Play Days. Si vous avez l'une des formules de l'abonnement, vous pouvez profiter gratuitement de plusieurs jeux en vous rendant dans l'onglet Free Play Days de votre console ou de l'appli Xbox. Au programme de cette semaine, on retrouve une simulation de course ultra appréciée dans son genre, un action-RPG façon souls-like par un studio de talent ainsi qu'un jeu extrêmement addictif. Tous ces jeux seront donc gratuits pour les abonnés Xbox Game Pass jusqu'au 28 juin 2026. Durant cette période vous pouvez y jouer sans condition et même conserver votre progression.

House Flipper 2, un jeu très addictif à tester gratuitement avec les Free Play Days

Jeu de l'addiction comme diront certains, House Flipper 2 est gratuit durant ces Free Play Days pour tous les abonnés au Xbox Game Pass. Il s'agit d'un jeu de simulation de rénovation immobilière dans lequel on est amené à acheter des propriétés délabrées, les rénover et les revendre en essayant de faire des profits. Par rapport au premier opus, cette suite apporte un mode de jeu supplémentaire, le mode Bac à Sable qui permet de construire des maisons entières. Le jeu propose également une campagne scénarisée plus étoffée et une direction artistique plus colorée. La grande nouveauté reste toutefois le mode coopératif, permettant à plusieurs joueurs de rénover ensemble.

Blades of Fire, un souls-like efficace gratuit pour les abonnés au Xbox Game Pass

Autre jeu gratuit de ces Free Play Days pour tous les abonnés au Xbox Game Pass, Blades of Fire est un jeu d'action hardcore développé par le talentueux studio MercurySteam, connu pour Castlevania : Lords of Shadow mais aussi et surtout Metroid Dread. Dans un univers de dark fantasy, on incarne un guerrier et forgeron doté de talents particuliers lui permettant de créer des armes puissantes et de revenir à la vie. La forge est d'ailleurs un élément central aussi poussé qu'intéressant, tout comme son système de combat précis, malin et viscéral. Un souls-like efficace à tester gratuitement si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass.

Assetto Corsa Competizione, l'une des meilleures simulations de course auto à tester gratuitement

Dernier jeu gratuit de ces Free Play Days, Assetto Corsa Competizione peut lui aussi être testé par tous les abonnés au Xbox Game Pass. C'est l'un des jeux de simulation de course automobile les plus appréciés de sa catégorie grâce à ses sensations de jeu précises et réalistes et une modélisation de pointe de plusieurs véhicules de grandes écuries. Le jeu se distingue aussi par un moteur physique très pointu, des circuits scannés au laser et un système météo dynamique avec cycle jour/nuit. À tester absolument si vous êtes fans du genre et abonnés au Xbox Game Pass.