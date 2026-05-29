Microsoft fait le plein pour le week-end. Les jeux gratuits des Free Play Days arrivent par quatre, pour un quatuor d'expériences très différentes mais qui misent toutes sur l'action. Grâce à votre abonnement au Xbox Game Pass ou votre profil de membre XBOX, vous pourrez en profiter jusqu'à lundi matin sans rien débourser en plus. Une bonne nouvelle et, surtout, des belles heures de jeu en perspective.

La liste des nouveaux jeux gratuits des Free Play Days dans le Xbox Game Pass

Du jeudi soir au lundi matin, ce sont les Free Play Days (« Jours de jeu gratuit ») chez Microsoft. Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent ainsi profiter de deux jeux gratuits sans supplément dans leur abonnement. Pour le coup, il s'agit de titre de renom : le premier Dying Light et Formula Legends. Cela dit, même sans abonnement, les membres XBOX vont pouvoir se régaler avec deux autres titres à découvrir, à savoir Gears of War Reloaded et High on Life 2.

© Microsoft.

Dying Light est gratuit tout le week-end dans sa meilleure édition

Dying Light, le FPS survival-horror de Techland débarque dans le Xbox Game Pass avec une Definitive Edition ultime. Entrez dans une ville ravagée après une épidémie pour affronter des hordes de zombies prêts à vous dévorer. Craftez des armes et récoltez toutes les ressources nécessaires pour assurer votre survie. Prolongez même l'aventure grâce à tous les DLC inclus dans cette édition pour plonger à corps perdu dans cette expérience culte.

Gears of War Reloaded, le remake du jeu culte gratuit sur Xbox

Dernier né de la franchise, Gears of War Reloaded n'est autre qu'une refonte complète et moderne de l'épisode fondateur sorti en 2006. Il est donc parfait pour redécouvrir, avec le regard de 2025, le titre qui a popularisé le cover-shooter vingt ans plus tôt. Dans la peau de Marcus Fenix, revivez l'expérience en 4K et 120 FPS . Une mission dantesque face à l'invasion Locuste vous attend, plus explosive que jamais. En solo ou en multi, c'est donc l'un des jeux gratuits du week-end sur XBOX Series X|S. Même pas besoin d'abonnement Game Pass, celui-là est accessible à tous les membres jusqu'à lundi matin.

High on Life 2, le jeu gratuit déjanté du Xbox Game Pass

Vous n'avez pas d'abonnement Xbox Game Pass mais vous avez très envie d'essayer High on Life 2 ? Eh bien le dernier jeu de Squanch Games, sorti pas plus tard qu'en février dernier, se donne à vous pour un essai de gratuit de 5 heures durant les Free Play Days les week-end. C'est l'occasion de découvrir ce FPS encore plus barré que le premier épisode. Le studio a profité de cette suite pour enrichir le gameplay et ajouter un tas de mécaniques, dont les virées en skateboard qui est autant un moyen de transport qu'un accessoire utile en combat. Faites votre entrée sans attendre dans cette aventure de science-fiction pleine d'extraterrestres complètement à l'ouest.

Formula Legends arrive à toute vitesse dans les jeux gratuits du Game Pass ce week-end

Amateurs de course automobile, Formula Legends est LE jeu gratuit qu'il vous faut ce week-end. Faites vivre la nostalgie à bord de bolides rugissants qui ont marqué l'histoire de ce sport depuis les années 1960. En tout, 16 véhicules différents vous attendent pour faire brûler l'asphalte à travers 14 circuits rythmés par des changements d'époque et une météo dynamique. Cependant, il faudra aussi passer au stand pour optimiser votre véhicule en adoptant la stratégie la plus efficace pour franchir la ligne d'arrivée en premier. À vous de jouer sur console grâce au Xbox Game Pass.