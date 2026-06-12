Le Xbox Game Pass propose trois jeux à tester gratuitement ce week-end et l'un d'eux est même dispo pour tous les joueurs Xbox sans exception, pas besoin d'être abonné.

Comme chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de plusieurs jeux gratuitement. Il arrive même parfois que certains jeux soient accessibles à absolument tous les joueurs Xbox, même ceux sans abonnement, et c'est justement le cas cette semaine avec les Free Play Days.

Le temps d'un long week-end, les abonnés au Xbox Game Pass pourront profiter de deux jeux gratuitement, tandis qu'un troisième sera carrément proposé à tous les joueurs Xbox, sans autre condition que de jouer sur une plateforme de la marque. Tous ces jeux sont à retrouver dans l'espace des Free Play Days depuis votre console ou l'application Xbox jusqu'au 14 juin 2026. Au menu, des zombies et de la survie, une immersion intense en pleine seconde guerre mondiale et beaucoup de douleur avec un metroidvania teinté de souls-like qui ne pardonne pas.

Hell Let Loose est gratuit pour les abonnés au Xbox Game Pass ce week-end

Véritable religion pour certains fans férus de jeu immersif, Hell Let Loose est un jeu de guerre pas comme les autres puisque plutôt réaliste et punitif. On s'engage dans des affrontements à grande échelle contre d'autres joueurs, où le jeu en équipe est primordial tant la mort peut être punitive. Tous les abonnés au Xbox Game Pass pourront s'y essayer ce week-end grâce aux Free Play Days, l'occasion de découvrir un gameplay rude, mais grisant, des affrontements intenses et surtout de vraies sensations viscérales.

State of Decay 2, survivez à l'apocalypse avec les Free Play Days

C'est l'une des licences phares de Xbox désormais, même si l'on attend State of Decay 3 depuis bien trop longtemps. Le second épisode de cette franchise de survie sera lui aussi gratuit durant quelques jours pour tous les abonnés au Xbox Game Pass. Vous pourrez ainsi commencer à survivre à l'apocalypse alors que les morts et les mutants ont envahi le monde. Collectez des ressources, cherchez des survivants et renforcez votre campement seul ou en multijoueur. Mais attention, le danger est omniprésent.

Blasphemous 2 est gratuit pour tous les joueurs Xbox ce week-end

Dernier jeu gratuit de ces Free Play Days et cette fois pour tous les joueurs Xbox sans exception, Blasphemous 2 promet un voyage mémorable, mais dans la douleur. Le metroidvania de Game Kitchen est un véritable coupe-gorge et un bel hommage à la fois aux jeux comme Castlevania, qu'aux souls-like, bien plus récents. Vous devrez explorer un vaste monde de dark fantasy peuplé de créatures et de pièges dans le but de combattre le mal une nouvelle fois.