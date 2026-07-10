Tout comme PlayStation et ses nombreuses polémiques du moment, on ne peut pas dire que l’actualité Xbox ait été des plus réjouissantes cette semaine. Abandon de quatre studios, licenciements en pagaille, annulations de projets, ce mois de juillet 2026 aura définitivement démarré sous les pires auspices pour l’industrie. Heureusement pour les joueurs, le week-end arrive ; et avec lui la possibilité de se changer les idées à l’aide de trois nouveaux jeux gratuits à découvrir dans le cadre des Free Play Days pour tous les abonnés Xbox Game Pass.

Les Free Play Days sont arrivés, avec l'une des pépites de 2025

Car même si l’ambiance est plus que morose chez Xbox en ce moment, les affaires continuent tout de même, et la firme ne compte pas tirer un trait sur ses traditionnels jours de jeu gratuits hebdomadaires. Depuis hier, et jusqu’au dimanche 12 juillet prochain, tous les abonnés au Xbox Game Pass peuvent ainsi se lancer à la découverte de trois nouveaux jeux dans le cadre des Free Play Days, qui misent comme bien souvent sur la diversité de l’offre pour attirer le maximum de joueurs possible. Et il y a du beau monde dans la collection de cette semaine.

En effet, cela comprend notamment The Alters, un jeu de survie signé 11 bits studios, disponible depuis plus d’un an et devenu l’une des pépites insoupçonnées de 2025 pour bien des joueurs. Bien sûr, la présence du titre à ces Free Play Days est alors loin d’être anodine, puisque ce dernier s’apprête justement à recevoir une grosse extension, Last Variable, attendue pour le 13 juillet. Autant dire, donc, que c’est sans doute le moment idéal pour se lancer dans l’aventure, en sachant qu’une belle réduction attend également les abonnés au Xbox Game Pass.

The Alters n’est toutefois pas seul puisque pour l’accompagner se trouve également STUFFED, un FPS jouable en solo ou en coop jusqu’à quatre jours dans lequel on incarne un ours en peluche chargé de défendre ses propriétaires face à ses propres cauchemars. Amusant, original, il est sans doute parfait pour les Free Play Days. Tout comme MLB The Show 26 qui, comme bien souvent de la part de Xbox, permet alors de mettre en avant des expériences sportives auprès de l’ensemble des abonnés au Xbox Game Pass. De quoi bien occuper son week-end, en somme.

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Source : Xbox Wire