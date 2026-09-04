Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent dès maintenant profiter de nouveaux jeux gratuitement avec les Free Play Days, deux pépites sont même jouables pour tous les joueurs Xbox sans exception.

Les Free Play Days de la semaine sont enfin annoncés, et il y a du très beau monde. Cette semaine, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de The Survivalists, EA Sports College Football 27, mais aussi de The Lonesome Guild et Under the Waves qui seront quant à eux aussi disponibles gratuitement pour tous les joueurs Xbox sans exception.

Les jeux gratuits des Free Play Days pour les abonnés Xbox Game Pass et les joueurs Xbox

Chaque semaine c'est un rendez-vous incontournable pour tous les abonnés au Xbox Game Pass, les Free Play Days offrent la possibilité de jouer gratuitement à une poignée de jeux. Il arrive même parfois que certains soient carrément jouables gratuitement pour tout le monde, sans avoir besoin d'être abonné. Du 3 au 6 septembre 2026, ce sont donc 4 jeux qui sont proposés gratuitement. Deux sont uniquement jouables pour les abonnés, The Survivalists, EA Sports College Football 27. Tandis que les deux autres seront accessibles à tous les joueurs Xbox sans exception : The Lonesome Guild et Under the Waves.

Jouable gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass jusqu'au 6 septembre 2026

The Survivalists

EA Sports College Football 27

Les jeux gratuits pour tous sans exception jusqu'au 6 septembre 2026

The Lonesome Guild

Under the Waves

The Lonesome Guild

Focus sur The Lonesome Guild, actuellement gratuit pour tous les joueurs Xbox avec les Free Play Days. Sorti en octobre 2025 sur Xbox Series, PS5 et PC, The Lonesome Guild est un petit jeu d'action-RPG édité par DON'T NOD et développé par le studio italien Tiny Bull Studios. Vous y incarnez Ghost, un petit esprit amnésique qui se réveille dans le monde d'Etere, rongé par un mal mystérieux. Il va alors se lancer dans un voyage afin de regrouper six Champions disparus aux capacités uniques afin de rétablir la paix. Un jeu frais et coloré qui a reçu un accueil plutôt favorable à sa sortie sur consoles et PC.

Under The Waves, une vraie petite pépite à découvrir avec les Free Play Days

Second focus de cette sélection des Free Play Days avec Under The Waves, lui aussi jouable gratuitement pour tous les joueurs Xbox. Disponible sur consoles et PC depuis août 2023, il s'agit d'un jeu français développé par Parallel Studio. On y incarne un plongeur professionnel qui visite les fonds marins en pleine mer du Nord dans des années 1970 rétrofuturistes. C'est une manière pour lui de surmonter un deuil au fond de l'eau, qui se transforme en un voyage surréaliste pour les joueurs.