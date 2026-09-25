Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de 4 jeux gratuits grâce aux Free Play Days, tandis que tous les joueurs Xbox pourront avoir accès à deux d'entre eux dès maintenant, et il y a du très lourd.

Chaque semaine les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de nouveaux jeux gratuitement quelques jours grâce aux Free Play Days. Il arrive même parfois que certains d'entre eux soient carrément gratuits pour tous les joueurs Xbox sans exception. C'est justement le cas avec PGA Tour 2K25 et The Division 2 cette semaine, tandis que les abonnés pourront également jouer gratuitement à deux autres jeux gratuits.

Tous les jeux gratuits des Free Play Days pour tous les joueurs Xbox et les abonnés Xbox Game Pass

Du 24 au 27 septembre 2026 dans la soirée, les Free Play Days proposent pas moins de quatre jeux gratuits. PGA Tour 2K25 et The Division 2 seront ainsi jouables gratuitement pour tous les utilisateurs Xbox, tandis que The Escapists 2 et Young Suns ne seront quant à eux gratuits que pour les abonnés au Xbox Game Pass uniquement.

Comme souvent, votre progression pourra être sauvegardée et récupérée en cas de passage en caisse à la fin des Free Play Days. De plus, la plupart des jeux listés sont également en promotion en ce moment. Pour jouer à ces jeux gratuitement sur Xbox Series, il suffit de se rendre sur la fiche du jeu dans le store sur console, ou bien de lancer le téléchargement depuis sa page magasin sur PC après s'être connecté.

Les jeux gratuits des Free Play Days du 24 au 28 septembre 2026

Abonnés Xbox Game Pass uniquement :

The Escapists 2 : un jeu indépendant dans lequel vous devez vous échapper des prisons les plus impitoyables du monde en utilisant toutes les méthodes possibles.

: un jeu indépendant dans lequel vous devez vous échapper des prisons les plus impitoyables du monde en utilisant toutes les méthodes possibles. Young Suns : un sim narratif jouable jusqu'à 4 dans lequel vous devez aménager votre petit coin de paradis et explorer des bouts de planètes.

Tous les joueurs Xbox :

PGA Tour 2K25 : dernier épisode en date du célèbre jeu de simulation de golf avec toujours plus de sportifs et de terrains fidèlement modélisés.

: dernier épisode en date du célèbre jeu de simulation de golf avec toujours plus de sportifs et de terrains fidèlement modélisés. The Division 2 : un shooter-looter très axé multijoueur qui vous plonge dans une Amérique en proie au chaos le plus total.

The Division 2, l'un des jeux jouables gratuitement pour tous

Focus cette semaine sur The Division 2 que vous pourrez donc tous tester sur Xbox Series, que vous soyez abonnés au Xbox Game Pass ou non. Le jeu d'Ubisoft a très largement évolué depuis sa sortie en 2019 et propose désormais des dizaines d'heures de contenus. Il recevra d'ailleurs prochainement un nouveau DLC, Echoes of Central Park, qui ajoutera lui aussi pléthore de nouveautés. D'ici là, vous pouvez jouer au jeu gratuitement et profiter de ses nombreuses missions de campagne, de ses modes de jeu coopératifs ou compétitifs comme les fameuses Dark Zones ou encore de ses raids difficiles mais bourrés de loot intéressant.