Les abonnés aux Xbox Game Pass peuvent dès maintenant profiter de plusieurs jeux gratuits avec les Free Play Days et il y en a pour tous les gouts cette semaine.

Parmi les bonnes affaires disponibles chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de jeux gratuits pour une durée limitée, et ce peu importe la formule. Que vous soyez inscrit au Game Pass Essential, Premium ou Ultimate, vous avez le droit de profiter des Free Play Days, ces jours de jeux gratuits pour tous.

La liste des jeux gratuits pour les abonnés Xbox Game Pass grâce aux Free Play Days

Au menu cette semaine : une licence cultissime qui vous permet de jouer à l'un de ses derniers épisodes en date, un jeu extrêmement populaire qui cartonne toujours autant, la suite d'un jeu très apprécié d'Obsidian et l'un des plus gros titres d'Ubisoft encore actif des années après sa sortie. C'est tout un programme qui s'étend du 29 janvier jusqu'au 1er février 2026. Et avant que vous disiez quoi que ce soit, oui, suivant votre abonnement, certains jeux sont déjà disponibles dans le catalogue du Xbox Game Pass. Mais pensez donc à ceux qui n'y ont pas accès !

Fallout 76, survivez à l'apocalypse avec vos potes

Le premier jeu gratuit de la sélection n'est autre que Fallout 76, le jeu multijoueur qui vous permet de découvrir une nouvelle facette encore inexplorée de la franchise. Également disponible dans le Xbox Game Pass, Fallout 76 a essuyé de vives critiques à sa sortie avant de se racheter auprès des fans grâce à de très nombreuses mises à jour et une tonne de nouveau contenu. Dernièrement, le jeu s'est offert de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'avoir des animaux de compagnie ou encore la pêche. Il a également fait l'objet d'une collaboration à long terme avec la série Fallout actuellement disponible sur Prime Video. Le jeu est donc gratuit pour tous les abonnés au Game Pass et profite même d'une promo à l'occasion des Free Play Days, passant sous la barre des 8 €.

Dead by Daylight, étripez vos amis ou survivez en équipe

Le second jeu gratuit de ces Free Play Days n'est autre que Dead by Daylight, jeu d'horreur asymétrique, dernier représentant de son espèce. Nombreux sont les jeux qui ont tenté de faire comme lui, mais aucun n'a survécu aussi longtemps. DbD enchaîne les chapitres inédits et les collaborations, comme dernièrement avec Stranger Things pour fêter la saison sur Netflix. À défaut de pouvoir tester directement ce DLC précis, si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pourrez toutefois découvrir ce que vaut le jeu en 2026 en l'essayant grâce aux Free Play Days.

For Honor est gratuit pour les abonnés au Xbox Game Pass durant les Free Play Days

Ubisoft fait également partie des Free Play Days cette semaine avec For Honor, son jeu d'action et de combat multijoueur. Debout depuis de très nombreuses années, le jeu propose maintenant d'incarner pas moins de 30 héros issus d'univers très différents. Le jeu propose une tonne de modes de jeu, allant des combats à mort aux duels en passant par les modes à objectifs. En tant qu'abonné au Xbox Game Pass, vous pouvez désormais le tester gratuitement pendant quelques jours et découvrir toutes les nouveautés.

Grounded 2, Chéri j'ai encore rétrécit les joueurs Xbox !

Enfin, dernier jeu gratuit disponible pour tous les abonnés au Xbox Game Pass cette semaine, Grounded 2 ouvre ses portes à tout le monde. Actuellement en accès anticipé, le jeu de survie d'Obsidian reprend la recette du premier opus en y intégrant un bon paquet de nouveautés. Miniaturisé dans un jardin, vous devrez construire un campement, vous nourrir mais aussi affronter divers insectes désormais gigantesques. Grounded 2 est peut-être encore en développement, mais il offre un contenu déjà solide à découvrir seul ou en coopération.

Source : Free Play Days, Xbox