Vous allez encore pouvoir vous faire plaisir ce week-end avec un tas de jeux gratuits. En plus des opportunités offertes par Steam, la communauté Microsoft profite aussi de la fête. Deux titres sont accessibles à tout le monde sur console et PC. De belles expériences vous attendent ainsi du 17 au matin du 20 avril 2026 grâce au Xbox Game Pass, et ce, quel que soit votre palier d'abonnement.

En pleine période de Ligue des champions, le monde du foot est en pleine effervescence. Rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance avant le départ de la Coupe du monde 2026 en juin prochain. Et pourquoi pas vivre aussi l'expérience du ballon rond sur votre PC ou votre console ? Pas question d'EA FC ce week-end, mais de Football Manager 26. Passez du côté stratégique de la gestion d'équipe avec ce simulateur qui s'est offert un bon rafraîchissement dans sa dernière version. Avec 148 ligues à l'affiche, faites vos transferts, optimisez votre composition et menez vos joueurs à la victoire grâce aux Jours de jeux gratuits du Xbox Game Pass.

South Park Snow Day, un jeu gratuit qui va vous faire rire

Dans un tout autre style, le Xbox Game Pass vous fait profiter du dernier né d'une licence hyper culte. South Park Snow Day est un peu moins de saison, mais il rafraîchira les idées de celles et ceux qui regrettent déjà la neige hivernale. Dans cet épisode, la ville est assaillie par un terrible blizzard qui menace ses habitants. Mais qui dit tempête, dit aussi... fermeture de l'école ! Cartman et toute sa bande profite de cette journée exceptionnelle pour sortir s'amuser et vivre de grandes aventures. Laissant de côté l'aspect RPG de précédents volets, Snow Day mise avant tout sur l'action pour des affrontements drôle à souhait. Mais ça, découvrez-le vous-même ce week-end puisqu'il fait partie des jeux gratuits des FreePlayDays du Xbox Game Pass. Il n'attend que vous.