Apprêtez-vous à passer un bon week-end avec les jeux gratuits du Xbox Game Pass. Sur PC ou console, plusieurs nouveaux titres s'offrent à vous pour une durée limitée.

Encore une flopée de jeux gratuits pour les abonnés. Cette fois, ce sont cinq titres qui vont attendent dans le Xbox Game Pass. D'ordinaire non-accessibles dans le catalogue, ils se laissent essayer exceptionnellement tout le week-end. C'est donc une belle occasion à saisir avant d'éventuellement profiter des promotions du store pour ensuite les acquérir à votre catalogue.

Cinq jeux gratuits dans le Xbox Game Pass

Les avantages du Xbox Game Pass ne font pas toujours l'unanimité. La restructuration des paliers d'abonnement n'a pas forcément fait l'unanimité par exemple. Cela dit, il ne manque pas d'arguments pour les joueuses et joueurs curieux, qui ont envie de découvrir régulièrement de nouvelles choses, notamment via les jeux gratuits.

Grâce aux FreePlayDays, vous pouvez profiter d'une sélection de jeux gratuits exceptionnellement pour le week-end. Ainsi, du 27 novembre au 30 novembre au soir, vous pouvez vous essayer à 5 titres. Vous retrouvez par exemple plusieurs productions éditées par le studio indépendant No More Robots, ou encore le récent et sanglant The First Berseker Khazan.

© Microsoft.

Hypnospace Outlaw, un titre 90s a découvrir dans le Xbox Game Pass

No More Robots vous propose de découvrir Hypnospace Outlaw parmi les jeux gratuits des FreePlayDays. Amateur de rétro, ce titre vous plonge dans une version alternative d'internet en l'an 1999. Vous devez patrouiller dans des pages web pour y débusquer les contenus illicites et autres virus, lutter contre le harcèlement ou encore les violations de droit d'auteur. Entre enquête et puzzle, c'est une création qui a tout pour plaire aux nostalgiques. Profitez de l'offre du Xbox Game Pass pour le découvrir ce week-end.

Let's Build a Zoo vous ouvre ses portes dans le Game Pass

Amateur de gestion, No More Robots a une autre proposition pour vous ! Dans Let's Build a Zoo, vous prenez la direction d'un parc animalier. À vous de construire les enclos, d'aménager les bâtiments, embaucher le personnel et assurer le bien-être aussi bien des animaux que des visiteurs. Il se distingue des autres titres du genre avec son design en pixel art et propose une mécanique également peu commune : le fait de pouvoir croiser les spécimens, avec la possibilité de donner naissance à des hybrides improbables. Mignon et loufoque, il fait partie des jeux gratuits accessibles en ce moment dans le Xbox Game Pass.

Biped 2, un jeu gratuit qui vient tout juste de sortir

Les FreePlayDays, c'est aussi l'occasion de découvrir les nouvelles sorties vidéoludiques. La preuve avec Biped 2, un jeu coop qui mise sur le fun avant tout. Jouable de 2 à 4 joueurs (en local et en ligne), il vous propose d'explorer une planète avec tout un tas d'énigmes à résoudre en équipe. Familiarisez-vous avec des mécaniques de déplacement originales et coordonnez-vous pour progresser dans une aventure pleine d'humour qui promet de franches parties de rigolade à plusieurs comme son prédécesseur. Le jeu est gratuit sur le Xbox Game Pass jusqu'au 30 novembre inclus.

Hammerwatch 2, le hack'n'slash parmi les jeux gratuits du week-end

Après un premier épisode qui avait déjà conquis le public, le sequel se laisse essayer ce week-end dans le Xbox Game Pass. Profiter des Jour de Jeu Gratuit pour découvrir Hammerwatch 2, un hack'n'slash avec une dimension RPG qui propose des combats robustes en solo ou en coop. Jusqu'à 4 joueurs, explorez des donjons et venez à bout des dragons et autres ennemis qui vous barreront la route. Le défi est corsé, mais les récompenses en valent la chandelle. Si vous aimez le pixel art, les univers médiévaux et de fantasy, ainsi que l'action frénétique, vous avez trouvé votre pépite.

The First Berseker Khazan frappe fort dans le Xbox Game Pass

C'est un des action-RPG qui ont marqué l'année 2025. The First Berseker Khazan nous plonge dans l'univers déjà connu de Dungeon & Fighter avec une proposition bien différente des autres représentants de la franchise. Ici, on incarne un personnage tombé en disgrâce qui se lance dans une lourde quête de vengeance. Le gameplay est brutal, avec des combats intenses qui requièrent à la fois de gérer son esquive, ses blocages et mener des attaques stratégiquement pensées pour l'emporter. En somme, voilà un gros jeu gratuit qui mérite votre attention ce week-end dans le Xbox Game Pass.