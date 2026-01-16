Vous ne savez pas à quoi jouer ce week-end ? Cela tombe bien : dans le cadre des Free Play Days, Xbox vous propose d’essayer pas moins de 7 jeux en toute gratuité, ou presque.

Chez Xbox, on ne manque visiblement jamais une occasion de proposer aux joueurs de s’essayer à de nouvelles expériences à moindre coût. Non contente de continuer à alimenter le catalogue de son Xbox Game Pass avec de grosses sorties, en témoigne l’arrivée récente ou imminente de titres comme Star Wars Outlaws et Resident Evil Village, la firme de Redmond vient également tout juste de relancer les Free Play Days, qui se tiendront jusqu’au 18 janvier prochain. Au programme de l’événement : pas moins de sept jeux à tester gratuitement.

7 jeux jouables gratuitement sur Xbox ce week-end

Oui, vous avez bien lu. À compter d’aujourd’hui, tous les joueurs Xbox peuvent s’essayer à une série de jeux sans surcoût supplémentaire, tous destinés à mettre en avant certaines des dernières sorties d’Electronic Arts. Car pour ces Free Play Days, ce sont en effet les plus grandes licences sportives de l’éditeur qui sont à l’honneur, histoire d’occuper comme il se doit la communauté gaming tout au long du week-end. Et pour en profiter, rien de plus simple : il vous suffit alors de vous rendre sur la collection dédiée, affichée via le Microsoft Store.

Dès aujourd’hui, les amateurs de sport peuvent donc gratuitement s’essayer à une série de titres disponibles sur Xbox Series comme sur Xbox One dans certains cas, avec notamment EA Sports FC 26, Madden NFL 26, EA Sports College Football 26 et enfin NHL 26. Si vous disposez d’un abonnement au Xbox Game Pass, quelle que soit la formule, vous pourrez également profiter de F1 25, UFC 5 et EA Sports PGA Tour, ce qui vous permettra ainsi de couvrir tous les champs possibles dans le domaine du sport vidéoludique.

Notez enfin que si d’aventure, cela vous donnait envie de transformer l’essai au-delà des Free Play Days, Xbox vous offre alors la possibilité d’acheter les jeux via le Microsoft Store en profitant d’une belle réduction à la clé. Des jeux comme EA Sports FC 26 et NHL 26, par exemple, sont actuellement affichés au prix de 27.99$ contre 69.99$ habituellement, ce qui est loin d’être négligeable. Même si, comme le précise tout de même Xbox, la nature des remises peut varier en fonction des régions, ce qui reste donc à confirmer pour le territoire français.

Source : Xbox Wire