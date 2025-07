Le bal des offres de jeux gratuits en fin de semaine se poursuit. Après l'Epic Games Store et Steam en vue du week-end, c'est donc au tour du Xbox Game Pass d'annoncer les titres qui se laisseront essayer gratuitement par les abonnés ce week-end dans le cadre de ses Free Play Days. Il y a en l'occurrence du bien beau monde, que nous allons présenter ci-dessous.

L'embarras du choix pour les Free Play Days de ce week-end sur le Xbox Game Pass

Jusqu'au 20 juillet 2025 (8h59 dernier délai), à l'exception d'un des cinq jeux en lice ce week-end dans le cadre du programme Free Play Days, le Xbox Game Pass propose cette semaine à ses abonnés non pas quatre, mais cinq jeux à tester gratuitement. Il y en a une fois encore pour tous les goûts, comme vous pouvez le voir via l'image d'illustration ci-dessous, partagée par Xbox Wire.

© Microsoft

Atomicrops se laisse pousser gratuitement sur le Xbox Game Pass ce week-end

Atomicrops, développé par Bird Bath Games, édité par Raw Fury et sorti en 2020, est un simulateur de ferme mélangeant du roguelite plein d'action où vous devez cultiver et défendre la dernière ferme d'un désert post-apocalyptique. Votre objectif est donc de cultiver des cultures mutantes, épousez des villageois et éliminez toutes les créatures mutantes qui tentent de vous envahir ! Vous pouvez donc relever le défi gratuitement ce week-end grâce au Xbox Game Pass.

Breakout Beyond revient pour un nouveau trip

Place ensuite à Breakout Beyond, une revisite du grand classique casse-briques, édité par Atari, développé par Choice Provision (Bit.Trip) et sorti cette année. La formule bien connue prend toutefois ici un autre sens, puisque l'action se passe maintenant sur le côté. Il faudra en effet détruire des briques vers notre droite, dans 72 niveaux extrêmement variés, le tout porté par des effets sonores et visuels procéduraux pour rendre le cassage de briques encore plus satisfaisant. À tester donc sans modération et gratuitement ce week-end sur le Xbox Game Pass.

Blades of Fire cogne fort ce week-end et sans frais

Changement radical d'ambiance et de dynamique pour le troisième jeu à tester gratuitement durant les Free Play Days, puisqu'on parle en effet ici de Blades of Fire, le dernier jeu tout récemment sorti de Mercury Steam (Metroid Dread). Même si le titre n'est pas aussi bon qu'escompté, il introduit toutefois une mécanique de forge des armes particulièrement complète, le tout avec un gameplay typé souls-like exigeant, en dépit d'une histoire et d'un level design pas très inspiré. À noter par ailleurs que le titre sera jouable gratuitement ce week-end sur le Xbox Game Pass dans une version d'essai limitée de dix heures.

Un tas d'extensions de Destiny 2 débarquent ce week-end gratuitement sur le Xbox Game Pass

Nous avons ensuite du très lourd pour le quatrième jeu proposé dans le cadre des Free Play Days, puisqu'il est question de Destiny 2 de Bungie et nombre de ses extensions. Plongez dans l'univers de Destiny 2 et ses extensions gratuitement sur le Xbox Game Pass ce week-end pour explorer les mystères du système solaire de la célèbre franchise MMO/FPS. Débloquez de puissantes capacités élémentaires et récupérez de l'équipement unique pour personnaliser l'apparence et le style de jeu de votre Gardien. Profitez de l'histoire cinématique de Destiny 2, de missions coopératives stimulantes et de nombreux modes JcJ, seul ou entre amis.

Skull & Bones hisse encore les voiles un peu plus longtemps

Enfin, le cinquième jeu à tester gratuitement durant les Free Play Days est Skull & Bones, par Ubisoft. Vous connaissez donc la musique de pirates qu'implique cet action-RPG naval : voguez sur les mers avec votre flotte, customisez vos vaisseaux et partez en bataille contre d'autres équipages contrôlés par l'IA ou des joueurs. À noter que Skull & Bones est disponible à l'essai ce week-end sur le Xbox Game Pass un peu plus longtemps que les autres, puisque l'offre se termine de son côté le 21 juillet, soit un jour d'essai de plus.

Source : Xbox Wire